Vysílačka není mobil, ale volá se zdarma

encyklopedieVysílačky pro veřejnost jsou docela užitečné hračky. S těmi nejmenšími do ruky se lze v pohodě domluvit na pár kilometrů, s většími, vybavenými velkou anténou (zpravidla přes šest metrů), lze navázat spojení na desítky kilometrů. Něco mezi tím jsou vysílačky zabudované v autě. Slouží nejen k obyčejnému popovídání si, ale i k domlouvání se na horských túrách, cyklistických výletech, na lyžařských svazích, při sjíždění řeky či sbírání hub. Možnosti jsou nepřeberné. Říká se jim občanské radiostanice a jsou jich u nás již desetitisíce, možná statisíce. Na rozdíl od předrevolučních časů už je nikdo neeviduje, jsou volně v prodeji (cena se pohybuje v tisících korun) a používat je může každý, kdo dodržuje základní pravidla provozu stanovená Českým telekomunikačním úřadem a pak nepsaná pravidla, která v podstatě vycházejí ze zásad slušnosti. Občanská stanice nenahradí telefon, na rozdíl od něj je totiž spojení nespolehlivé. Jednu výhodu ovšem má při hovoru nenaskakují žádné impulsy, volání je zadarmo. Do éteru se však mluví s vědomím, že kdokoliv cizí může naslouchat, takže žádné velké tajnosti a důvěrnosti. Na rozdíl od mobilu také platí, že na jedné frekvenci vždy může mluvit jen jeden, nelze si tedy skákat do řeči. Pokud na stejném kmitočtu začnou vysílat dva, bývá výsledkem jen nesrozumitelné chrčení. Občas takto někdo rušívá schválně, aby ostatním znemožnil hovor. Kromě toho se obzvlášť v létě o rušení starají i atmosférické vlivy, které čas od času na pár minut přihrají do radiostanice hlasy vzdálené stovky a tisíce kilometrů, které zcela přeruší spojení s někým, kdo je pár kilometrů od vás. Pro ty, kteří mají radiostanici hlavně jako zábavný prostředek komunikace s okolím, ovšem taková dálková spojení bývají vítaným zpestřením. Neboť - kdy se vám naskytne příležitost popovídat si s někým z Kanárských ostrovů, Kanady nebo Kuvajtu. Užitečná je občanská radiostanice v autě. V Praze a dalších velkých městech sužovaných permanentními zácpami, stejně jako na hlavních dopravních tazích, si řidiči operativně vyměňují informace o momentální situaci. O ucpaných místech, dopravních nehodách, mají tak třeba okamžitý přehled i o policejních radarech. V případě potřeby mohou na nouzové frekvenci přivolat pomoc, neboť v řadě měst tento SOS-kanál poslouchají záchranáři. Kromě toho často vysílačka plní sociální funkci - zejména starším lidem, kteří již tolik nevycházejí z domu, totiž umožňuje kontakt se stejně naladěným okolím.