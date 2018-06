Vyrostou znovu manhattanská dvojčata?

Povstanou z prachu a suti znovu repliky obou věží Světového obchodního střediska, které tvořily dominantu jižní části Manhattanu? Možná je ještě brzy uvažovat o rekonstrukci něčeho, co se proměnilo během hodiny ve hřbitov tisíců lidí, ale logika ekonomiky této části New Yorku bude zřejmě neúprosná. "Možná kvůli prestiži, ale to bude trvat léta," říká českoamerický architekt a člen památkové rady města New York Jan Hird Pokorný k případné rekonstrukci obou 110patrových budov WTC, které se v úterý zřítily poté, co do nich narazila dvě letadla unesená fanatickými sebevrahy.