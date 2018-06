Výroky na domácím kolbišti

"Už jsem jednou byl u porodu dítěte roku. V deset večer jsme přijali paní, která to měla tak na půlnoc. Když řekla, že by ráda porodila ještě letos, kolega zvolal: To by nám paní profesorka dala! A tak se pustilo rádio a čekalo se a říkalo: Netlačte, netlačte - tlačte! Druhý den přijela televize a nemocnice byla slavná.""Dívám se na to shovívavě.Lidé někdy kolem děťátek blbnou - někteří panovníci zase dělali všechno možné pro to, aby bylo mužského pohlaví. Je to lehce nemravné, ale dějí se horší lumpárny v této zemi.""Rozhodli jsme se, že nebudeme podléhat těmto závodům a prvnímu občánkovi nevěnujeme nic, protože si jej chceme vážit stejně jako všech ostatních.""Šílení kolem dítěte roku 2000 se dostalo na úroveň soutěžení v pojídání knedlíků. Závodit ve stejném duchu o nový život mi připadá nemravné."