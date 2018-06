Výroční cenu nahoty získala i Salma Hayeková

Kategorií je v Annual Anatomy Award řada, ale s těmi oscarovými si příliš nezadají. Více než o dobrý střih a kameru se tady zajímají porotci o provedení a míru nahoty. O kvalitu protagonistů a jejich krásu v rouše Evině.

Nejlepší nahou scénu pro diváky od třinácti let předvedla Jennifer Anistonová ve filmu Rozchod. Ani po čtyřicítce se nestyděla na plátně ukázat bez oblečení Kyra Sedgwicková. Ve filmu Miláček si získala cenu za Nejlepší nahou scénu po čtyřicítce.

Seznam ocenění v Annual Anatomy Awards 2007:

Nejlepší nahá scéna pro diváky od 13 let:

Jennifer Anistonová – Rozchod

Nejlepší prsa:

Salma Hayeková

Nejlepší nahá scéna po čtyřicítce:

Kyra Sedgwicková – Miláček

Nejskandálnější nahota:

Rosie O´Donnellová – seriál Plastická chirurgie s.r.o.

Nejlepší zadek:

Brittany Danielová – Rampaře

Nejlepší lesbická scéna:

Laura Bottrellová a Nichole Mercedes Robinsonová – Hurd

Nejlepší nahý záběr:

Mindy Kalingová při předávání cen Emmy

Nejvíc sexy televizní scéna:

Ali Larterová – seriál Heroes

Nejlepší naháč:

Kelly Brooková - Survival Island

Nejlepší zadek lezoucí z kalhot:

Brooke Shieldsová – seriál Plastická chirurgie s.r.o.

Nejlepší trojka:

Emmanuelle Chriquiová, Malin Akermanová a Kevin Connelly – Vincentův svět

Nejlepší odhalený předek:

Gretchen Molová - The Notorious Bettie Page

Nejlepší nahota v hororu:

Barbara Nedeljáková – Hostel

Nejlepší show kabelových televizí:

The L Word

Nejlepší masturbační scéna:

Lauren Lee Smithová – Lie with Me