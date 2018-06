Výročí horního práva

Zákon na známceFilatelieVytvořit poštovní známku s portrétem osobnosti, s hradem nebo třeba s kočkou je pro výtvarníka úkol příjemný a vděčný. Horší situace nastane, když se má zobrazit třeba výročí nějaké organizace (například Světové poštovní unie v roce 1999), událost (zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze) nebo zákon. Co se týče prvního případu, jeho výtvarné zpracování se v anketě o nejkrásnější českou známku dostalo na 34. místo z 39 loňských adeptů. Pokud jde o druhý příklad, musíme si počkat na letošní 30. srpen, kdy známka vyjde. V případě známkového zpracování právního předpisu máme během posledního roku před sebou už druhý důkaz, že se nevděčné téma dá pojednat přitažlivě. Zasloužil se o to Zdeněk Mézl, pětašedesátiletý pražský grafik, malíř a ilustrátor, když vytvořil známku připomínající 700. výročí vydání královského horního práva V áclavem II. v Kutné Hoře (vydána 1. března 2000). Loni Mézl svým svérázným stylem připomněl ve známkové podobě 750. výročí jihlavského horního práva - a navzdory tomu, že se jeho robustní dřevoryt ocitl na miniaturní ploše, známka se ve zmíněné anketě Magazínu DNES, České pošty a časopisů Filatelie a Poštovní kurýr umístila třináctá z devětatřiceti. Zdeněk Mézl proslul v oboru knižní ilustrace i volné grafiky především svými »starodávnými« dřevoryty. To, že byl pověřen ztvárněním jubileí památných českých zákonů, byla tedy volba zcela případná. Na druhé straně, jak už řečeno, dřevoryt se na známkových předlohách - snad vzhledem ke své, pro filatelistické formáty přílišné, hrubosti a složitosti objevuje naprosto výjimečně. Za povšimnutí stojí, že v konečné podobě známky pak jde o »rytinu na druhou«, protože výtvarníkův dřevoryt musí rytec (ve zmíněných případech nejprve Josef Herčík, loni zesnulý, a podruhé Bohumil Šneider) vyrýt do kovu. Pro upřesnění - obě »hornické« známky byly vytištěny jednobarevným (černým) rotačním ocelotiskem kombinovaným s vícebarevným hlubotiskem. A ještě pro představu, v jakém množství se u nás vydávají takovéhle známky; kutnohorského zákoníku bylo vytištěno půldruhého milionu kusů. Což je - u českých známek náklad víceméně průměrný. Na závěr věnujme ještě pozornost obsahu letošní i loňské Mézlovy známky, tedy oněm horním zákoníkům. Zejména s ohledem na současný stav zdejších zákonů se totiž chce zdůraznit, že jak jihlavské horní právo potvrzené (jako první na světě panovníkem) V áclavem I., tak kutnohorské »ius regale montanorum« vydané V áclavem II. patřily ve své době k průkopnickým právním normám. Staly se dokonce vzorem pro tvorbu obdobných předpisů v blízkém i vzdálenějším zahraničí.