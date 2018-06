Lady Gaga předvádí na obálce Vogue vyretušovanou postavu a blond afro

Lady Gaga zdobí zářijovou obálku k 120. výročí módního časopisu Vogue. Zpěvačka v cyklamenových šatech od Marca Jacobse ale působí s blond afro účesem poněkud nereálně. Může za to hlavně práce grafiků, kteří jí pomohli k extrémně štíhlé postavě.

Zpěvačka v rozhovoru přiznala, že nesnáší realitu a skutečný svět. Raději žije ve svých fantaziích.

"Nesnáším pravdu tak moc, že mám raději hromadu nesmyslů každý den," prohlásila Lady Gaga a prozradila také, že miluje sex na pláži.

"Ráda se cítím nezodpovědně a chovám se jako devatenáctka. Jsem naprosto svobodná duše, takže i když to nevidíte, pořád si najdu čas, kdy podnikám sex v noci na pláži, když tam nikdo není. Nebo vtrhnu do baru a začnu bláznit a tančím s vyhrnutým tričkem. Tohle nikdy nemůžete vidět, protože mám spoustu skvělých přátel, kteří mi to nedovolí nikdy, když by mě u toho mohli nachytat," řekla zpěvačka.