Vyřazený Parči: Podle Gotta potřebuju hit

„Nechci zmrazit svoje jméno, když už jednou bylo populární,“ vysvětluje Parči.

V pondělí se například objevil na křtu nové desky Karla Gotta nazvané Má pouť, jehož kmotrem byl Petr Kolář. Gott ho okamžitě poznal a hlásil se k němu. Byl to totiž jeden z jeho favoritů.

„Karel Gott je pro mě bůh a tohle byl pro mě významný den. Dokonce mě s ním fotili a já se strašně styděl. Pak jsme si podali ruku, on mě objal a pošeptal mi do ucha, ať zpívám dál, že na to mám. Ale že bych potřeboval hit,“ popisuje své setkání se zpěvákem Parči.

Jeho slova si bere k srdci, se zpíváním nepřestává, a připravuje dokonce desku. „Rád bych ji vydal na konci dubna 2007, v březnu mi vyprší tříměsíční smlouva se SuperStar. Možná se ode mne bude očekávat něco sladkého, ale já chci ukázat trochu jiný obraz. Určitě tam zařadím i skladby ze soutěže, lidi si o ně píší. Denně mi chodí čtyřicet až padesát e-mailů,“ říká Parči.