Výpravčí Hubička by mohl závidět aneb Líčení tetováním

Tetovací razítka Tatoo - například s čínským symbolem krásy calligraphie (patří do prohlubně výstřihu) nebo salamandrem, symbolem života, jenž se doporučuje použít do prohloubeného místa na zápěstí - dávají každému spoustu možností, jak si ke klasickému líčení přidat ještě něco navíc. »Není to jen tělo, které mám, ale tělo, jež říká, jaký jsem,« vysvětluje nový přístup k líčení Simona Kubišová z firmy Tendence, »vaše tělo je jako dopis, kterým okolí sdělujete něco o sobě.« K vylepšení vzhledu už dnes nepotřebujete výpravčího Hubičku, stačí si vzít zvolené razítko, vtlačit ho do inkoustu (jde samozřejmě o speciální typ prodávaný v parfumeriích) a aplikovat tam, kam máte chuť či odvahu.

Na odstranění tohoto tetování - Tatoo corps od Bourjois - stačí trocha mýdla a vody. Hru s fantazií představují i tetovací šablonky od Maybelline a Bourjois (zatím jediné na trhu pro běžné spotřebitele), které při šetrném mytí vydrží i několik dní. Šablonka se přiloží na kůži, motiv se pečlivě vybarví štětečkem (flakonek s barvou připomíná oční linky) a nechá se několik minut zaschnout. »Jediné omezení, které je dobré dodržet, je vyhnout se očím a ústům. Barva by neměla přijít ani na podrážděnou nebo jinak poškozenou pokožku,« radí Nikol Novotná z firmy Česlor.

Někdy vaše tělo může zase fungovat jako vánoční kraslice stačí na ně použít obtisky Visions, které nabízí na trhu jako jediná firma Oriflame. Po třech až pěti dnech se smývají nejlépe tělovým olejíčkem. Někomu se může zdát, že pro dívčí půvab stačí klasický make-up. Jenže být jiná než ostatní je pro většinu mladých dívek pravidlem číslo jedna. Jiné šaty, jiná barva vlasů - co lze ještě změnit? Vlastní tělo. A tak se dnes mnohá dívčí noha, ruka či tvář zdobí tetováním nebo piercingem. Za pár let to sice bude mnohé mrzet a nutit k pracnému šetření na lékařské odstranění, ale co bude za pár let! Tetování, které lze jen pomocí mýdla měnit každý týden, je určitě vhodnější než trvalé poškození pokožky.