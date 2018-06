Výprava na SEVER

Co se vám vybaví, když se řekne Skandinávie?Hodně ustrojení lidé / vodka / Pipi Punčochatá / skupina A-teens / Mika Häkkinen / příjemní lidé s optimismem a smyslem pro humor, dobří sportovci / Santa Claus / normální lidé, kteří si ale váží přírody / Vikingové / jaderné elektrárny / polární noc / vybavil by se mi nějaký hokejista, ale nemůžu si vzpomenout na jméno / ABBA / safra otužilí lidé.Ve Skandinávii bych žít nechtěl z jednoho důvodu. Jsou to tyto: je tam zima, mají řeč, jako když padají ze schodů, a vůbec bych si tam nezvykl.Myslím, že mají skvělý přístup k přírodě,ke zvířatům. Jinak by nemohly jejich země vypadat tak, jak vypadají. Mohli bychom se od nich naučit žít s přírodou.Mohli bychom být poněkud více čistotní. Alespoň jako Seveřané.