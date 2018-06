Vypij si mě, láká Sychrová v kávovém modelu od Klíra

Josef Klír představil hotové dílo tento týden a všichni přítomní s ním byli maximálně spokojeni. Už pohled na modelku Anetu Sychrovou, která je prezentovala, sváděl k ochutnání kávy.

Známý návrhář si ji vybral ze tří modelek právě proto, že odpovídala typově smyslností a svým výrazem tomu, co potřeboval předvést. "Věděl jsem, že Aneta mi je předvede správně. Mimochodem, já sice nemám rád kávu, nepiju ji, ale mám rád její vůni a to mi stačilo k tomu, abych se při návrhu šatů trefil do požadavků firmy," říká Klír.

Bílé saténové šaty ke kolenům ozdobené černým šifonem, který je spirálovitě aranžovaný kolem celých šatů, jsou šité tak, aby z nich byla cítit lehkost a smyslnost kávy. Extravaganci jim dodává pás pštrosího peří vedoucí z linky ramen přes prsa a pas směrem dolů. "Myslím, že se povedly, každý, kdo je viděl, je alespoň chválil."

Návrhář je spokojený také s honorářem, jehož výši ovšem neprozradí. Rád ale napříště každému, kdo navštíví jeho salon v centru Prahy, nabídne výbornou kávu Carte Noire. Zřejmě mu Francouzi za dokonalou práci přidali navrch také několik balení kávy, s níž právě přicházejí na náš trh.