Vypadáme divně? O to jsme slavnější

Tisíce kluků trpí kvůli podivným účesům slavných fotbalistů. Například za poslední rok by měli stát před pomyslnou porotou tito borci: Ty, turecký reprezentante Ümite Davalo, máš tak trochu na svědomí třináctiletého chlapce, který se oběsil během loňského mistrovství světa. Důvod? Přišel tenkrát ostříhaný jako ty, na čerokýze, a táta se rozhodl ho i o ten zbyteček vlasů uprostřed hlavy připravit.



Ty, Ronaldo, hvězdo mezi mistry světa, ty už jsi pochopil a omluvil se všem brazilským matkám za tehdejší účes. Jejich synové si kvůli tobě nechávali na hlavě jen malý roh vlasů nad čelem. "Spousta maminek se na mě asi moc zlobí," uznal jsi, "a mají na to právo. Ale nenapadlo mě, že to budou děti napodobovat..." Samozřejmě - oba jste dobře věděli, že se vám to vyplatí. Že nikdo ze spoluhráčů nebude na více fotografiích a o nikoho nebude větší zájem. Ale ani jeden z vás nevzrušuje svět tolik jako kapitán anglického mužstva David Beckham. Je to měsíc, kdy se objevil s karibskými copánky a hned tu byl problém - čtrnáctiletý student Kenny Jamieson ho okamžitě napodobil, a tak ho ředitel katolické školy poslal obratem domů: Takhle si mezi spolužáky sednout nesmí.



Po fotbalu k holiči



David Beckham je nejlepší ukázkou toho, že nevšední obličej vyváží leckteré nedostatky. Není to špatný hráč, naopak, ale bránit moc neumí a hlavičkovat taky ne ("Snad právě proto, aby si nepoškodil účes," podotýká fotbalová legenda osmdesátých let Jan Berger). Přesto ho znají i starší dámy, které jinak vypínají fotbal hned po státních hymnách. Beckham totiž vede se svou úspěšně zpívající manželkou Victorií bohatý společenský život a nevynechá žádnou příležitost připomenout se jako celebrita. A když už hrozí, že by se o něm na čas přestávalo mluvit, zajde k holiči - nové copánky ho v květnu stály dvaadvacet tisíc korun. Mimochodem, Beckham se roku 1975 narodil do rodiny kadeřnice a instalatéra plynových spotřebičů a prý rodiče jedinkrát v životě pořádně rozzlobil. Bylo to příznačné: jako čtrnáctiletý si bez jejich svolení propíchl ucho náušnicí.



Jinak měl spíš tichou povahu, a dokonce se dost styděl, takže jeho slabost pro módní oblékání a netradiční účesy vznikla v pubertě jako snad jediná forma vzdoru. Dnes Beckham udává módu a kadeřníci jsou z každé změny na jeho hlavě nadšení. Příklad: loni v létě se třicet procent mužů v japonských kadeřnictvích rozhodlo ostříhat jako on, tedy vyčesat si na hlavě punkového kohouta. Právě v jejich zemi se tehdy hrálo mistrovství světa... Kromě toho si fotbalista z Manchesteru někdy nalakuje nehty na růžovo, nosí obleky od Versaceho a platí si stejného imagemakera, jakého mají zpěváci David Bowie nebo Elton John. Proto se samozřejmě skvěle hodí do reklam - fantastickou smlouvu má podepsanou například s Adidas, Marks & Spencer, Pepsi Colou nebo Sony. A tohle vše z něj udělalo celoplanetární idol mnohem spíš než jeho velmi přesná pravá noha.



Co nás může překvapit?



Mnohem víc exotů, než je mezi sportovci, nabízí už půl století populární hudba. Zpěváci jdou pokaždé v první linii - objeví se na pódiu a lidi jim buď nadávají, nebo omdlévají nadšením, i když o pět let později budou chodit na ulici ve stejném oblečení a s podobnými účesy. "Vždyť si vzpomeňme na punk z konce sedmdesátých let a na tehdejší barvy ve vlasech," upozorňuje hudební publicista Josef Vlček: "Uplynulo deset let a oranžové vlasy měla kdejaká teta..." První šok přišel se zakladatelem pop-music Elvisem Presleym, a rozhodně to nebylo jen jeho rokenrolem. Nevídaný byl třeba už styl tance, který se naučil v proslulých barech se špatnou pověstí v centru Memphisu. Dodnes je nezaměnitelné, jak uměl potřásat levou nohou a pohupovat boky do rytmu. Připočteme-li jeho extravagantní obleky, není divu, že byli moralisté a měšťáci v pohotovosti. Například i zpěvák Frank Sinatra tehdy naštvaně prohlašoval, že "jeho zpěv je nejen nemravný, ale i špatný".



Zato mladí v něm našli symbol odboje. Třeba takový Bob Dylan vzpomíná, že když poprvé slyšel Elvise, uvědomil si, že nesmí být nikdy nikomu podřízený: "Bylo to, jako kdyby Presley rozbil vězení, ve kterém jsem se mohl ocitnout..." Beatles přišli o pár let později s vlasy skoro až na ramena (slušňáci, řeklo by se dnes), ale ještě mnohem radikálnější byla skupina, která vystoupí příští měsíc před stotisícovým davem na pražské Letné - Rolling Stones. Teprve ti měli vlasy jako slečny. Provokovat musíme, věděli, a tak se třeba už roku 1964 klidně vyčurali na veřejnosti. Zaplatili pokutu, ale hned se psalo o jakýchsi zajímavých grázlech. Jejich zpěvák sázel hlavně na svou sexualitu, která dokázala zaujmout i muže: "Micka Jaggera bych z postele nevykopl," zní slavná věta z muzikálu Vlasy. Co ještě mohlo překvapit? Snad jen Jaggerův žák David Bowie, který zpíval navlečený do ženských šatů. Ale to už se rocková hudba, alespoň v tomto ohledu, vyčerpávala.



U nás pořád nic



"To víte, že by bylo jednodušší prosadit začínající kapelu, která by už zjevem provokovala, ale ony tady takové nejsou," říká Jakub Petříček z vydavatelství Warner Music. "My jim to můžeme doporučit, ale nic víc. A ono je stejně hlavní, aby muzikanti dělali jen to, co vychází přímo z nich, a když v nich ta extravagance není..." Ano, máme zpěváka a moderátora Leoše Mareše, věčně navlečeného do kožichu, nebo zajímavě se oblékajícího Jiřího Korna, kterému občas trčí z různých částí těla moderní elektronika, ale jaksi to pořád není nic takového, aby se kvůli tomu děti doma pohádaly s rodiči a ředitelé vyhazovali malé imitátory ze škol. Kdysi v komunistických letech stačilo opravdu málo, takže z Waldemara Matušky udělal na začátku šedesátých let rebela i plnovous. Střední generace pak vzpomíná na masku tajemného škrholy Ropotáma, s níž strašil v osmdesátých letech při koncertech Pražského výběru Michael Kocáb - toho nosatého starce se bála dokonce i Kocábova dcera Natálie: "Jednou takhle táta přišel k nám do pokoje a já jsem se vzpamatovávala týdny," vzpomíná.



Po listopadu 1989 se ještě pár měsíců dařilo satanistům ze skupiny Root, ale pak už nebylo nic. I když... Je tu jeden takový umělec, ale ten už má s výstřelky Davida Beckhama nebo Micka Jaggera málo společného. Jeho dílo je pro náročné a vizáž mnohdy nutí lidi kolem odvracet zrak - je to skladatel a malíř Vladimír Franz. Na celém těle má červenomodrozelené tetování, v posledních letech přibývá i stříbrný piercing v jeho kůži, ale stejně rychle se mu v bytě rozmnožují ceny Alfréda Radoka za scénickou hudbu. Kdyby zpíval v bigbeatové kapele, byl by nejspíš slavný, ale i tak dnes patří mezi jeho obdivovatele například Jiří Suchý ze Semaforu. Pro něj dokonce napsal hudbu ke hře Pokušení svatého Antonína. "Tělo je moje, takže je to mé soukromí," řekl ke své vizáži v rozhovoru pro časopis Reflex. "Většina lidí dává najevo hrůzu z toho, jaké by bylo, kdyby to museli nosit oni, ale nikdo jim to nenutí. Podobné obavy jsou neslušné a nezajímají mě." Na svého Elvise s erotickým vrtěním v bocích si ještě Česká republika musí počkat. A cesta k úspěchu tudy podle jednoduchého zákonu reklamy bezesporu vede - šok má totiž tu výhodu, že jím stačí zapůsobit na jednoho spotřebitele, který o tom pak informuje ostatní. A tím se výrazně ušetří peníze za reklamu.



Provokatéři, elegáni i pozéři v umění a sportu



Elvis Presley

S Elvisovým rokenrolem vzniká populární hudba, ke které šokující image patří už skoro padesát let. Ke slávě, která se nezmenšuje ani čtvrt století po zpěvákově smrti, přispěl i jeho na svou dobu nezvykle erotický tanec nebo extravagantní obleky.



David Beckham

Má obličej za milion a i kdyby už nikdy nevstřelil gól, ještě dlouho bude jedním z nejslavnějších a nejbohatších fotbalistů. Nejen kadeřníci se teď ptají: Čím překvapí po karibských copáncích? Beckhamova tvář je zárukou úspěšné reklamy.



Mick Jagger

Zpěvák Rolling Stones, který za šest týdnů oslaví v Praze svou šedesátku, už vizáží nijak zvlášť neprovokuje - vždyť je šlechtic. Od šedesátých let ale platil za sexuální symbol, zhýralce, provokatéra a hédonistu. Samozřejmě i za skvělého hudebníka.



Sinéad O'Connor

Irská zpěvačka se proslavila holou hlavou, těžkými botami, roztrháním papežovy fotky a nesmrtelnou písní Nothing Compares To You. Jinak se jí ale umělecky příliš nedařilo, a proto v těchto dnech odchází do hudebního důchodu - alespoň to slibuje.



Leoš Mareš

V konzervativním českém rybníčku překvapí i taková maličkost, že zpěvák a moderátor chodí i v horku po ulicích v umělém kožichu. Teenageři jeho image oceňují a desky se zatím prodávají dobře. Sám Mareš ale svojí podstatou žádný provokatér není.



Daniel Nekonečný

Šéf skupiny Šum svistu už sice mnoho neznamená, ale lidé přesto vědí, o koho jde - o přecitlivělého podivína, který si lakuje nehty, chodí v pestrých barvách, na dálku voní a dítě má se Sumatřankou. Při autonehodě mu prý zachránil život plyšový medvěd.



Waldemar Matuška

Původně nosil jen knírek, ale počátkem šedesátých let překvapil změnou - nechal si narůst plnovous a tím se stal nepřehlédnutelnou postavou nejen v divadle Semafor, ale mezi všemi populárními umělci v Československu.



Jana Kratochvílová

Když v 80. letech spojovala rock s reggae, nosila odvážná síťová trika a copánky. Posledních dvacet ze svých padesáti let žije hlavně v Británii a kromě hudby se zabývá i východní filozofií. Dodnes se snaží šokovat a nosí třeba přilbu s rohy, ale už dávno se jedná o křeč.



Jiří Korn

Někdejší popová hvězda výborně rozumí módě, podle expertů by svým oblékáním dokonce mohl určovat trendy. Korn konzultuje obleky s výtvarníky a nebojí se vyzkoušet třeba sukni. Výjimečný je i tím, jak rád využívá jako doplňek moderní elektroniku.





Když umělci straší

Děti z něj mají strach, zasvěcenci mluví o "obyčejném marketingovém produktu", a on sám, satanista jménem Marilyn Manson, bohatne. Málokterý fanoušek zná jeho skutečnou lidskou podobu, a i když tenhle zpěvák s křestním jménem herečky a příjmením masového vraha dává rozhovory, bájí. Samozřejmě hlavně o tom, kolik vydrží drog nebo sklenic absintu a v jakých intimních zvrácenostech si libuje... Příští sobotu přijede se svým cirkusem na hudební festival do Tábora, ale mnozí stále vzpomínají na jeho poslední, předloňskou návštěvu Prahy: Kdo si tehdy zahrál na detektiva, tak snadno zjistil, že o žádného pekelníka nejde. Někdejší americký novinář přijel autobusem z Vídně, půl dne prospal v hotelovém apartmánu v ceně čtyř set dolarů a do začátku koncertu se ho rozhodně nikdo nebál. Teprve pak Manson nasadil image bezpohlavního netvora a poctil první řady nesčetnými plivanci. Skutečně přitom nebyl originální. Pouze tak navázal na sedmdesátá léta, přesněji na excentrického zpěváka Alice Coopera, který s rohy na hlavě a v koženém šarlatovém plášti dodnes stíná sekerou loutky, připomínající z hlediště nemluvňata. A podobných "podnikatelů" se už mezi muzikanty objevilo mnohem víc, přičemž například na newyorské skupině Kiss je vidět, že k úspěchu vlastně ani není nutná zajímavá muzika. Že někdy stačí jen šminky, které z chlapů na pódiu udělají co nejzápornější komiksové postavičky...