Vynervovaná Krainová: luxusní šaty dorazily na módní oscary nedošité

"Do tří do rána mi je došíval podle návodu můj stylista Filip Vaněk, byly to pořádné nervy. A došíval je ještě na mně, to ale už spíš proto, aby nedošlo k faux paus a hluboký výstřih neodhalil víc než by bylo zdrávo," prozrazuje s úsměvem topmodelka. Na dokonalém looku jí hodně záleželo, předávala totiž hned první ocenění modelce roku, kterou se stala Denisa Dvořáková.

Topmodelka Pavlína Němcová na tom mohla být hůř. Proslýchalo se totiž, že se jí při letu do Prahy ztratil kufr, v němž měla večerní garderóbu. Nakonec se ukázalo, že je to fáma a Němcová je už dlouho domluvená na zapůjčení šatů s manažerkou prestižní značky Prada. Model ani odnikud necestoval, topmodelka a herečka si pro něj došla do nově otevřeného pražského obchodu. Byl rozhodně jedním z nejodvážnějších a Pavlína si mohla ušetřit starost se spodním prádlem, alespoň tím vrchním. Pod tyhle šaty totiž podprsenka rozhodně nepatří.

Kreativní model pojala po svém vítězka kategorie módní ikona roku Aňa Geislerová. Přítomní se jen děsili toho, že by teď měli čerstvou módní ikonu napodobovat. Museli by si totiž v tom případě uvazovat do vlasů mašli a vypadat trochu jako playboy zajíček. Aňa ovšem svoji kreativitu a módní styl vůbec obhájila řečí, v níž nechyběla notná dávka ironie.

"Móda je takový můj koníček a za získáním téhle ceny jsou léta poctivé práce. Makám na tom každý den, ráno prostě vstanu, hned se oblíknu a dělám to denně třeba několikrát. Svlíknu se a znovu oblíknu a pak oblečení zase vyměním a ono to prostě přineslo ovoce. Jsem šťastná a slibuju, že se budu dál takhle pěkně oblíkat," prohlásila. Trochu nevěřícně celému jejímu výstupu přihlížel jeden z mála slavných zahraničních hostů prestižní akce, která se letos odehrávala v Praze, vnučka Charlie Chaplina Kiera Chaplinová. Bylo možná štěstí, že jejímu proslovu nerozuměla, koukala by asi ještě nechápavěji. - čtěte Nenechávejte se tetovat, vzkázala vnučka Charlieho Chaplina

Taťána Kuchařová po rozchodu s radním Milanem Richterem bude zase častěji chodit na akce se svou sestrou Livií. Je prý i její supervizorkou v oblékání. Táňa zvolila kreativní šaty od Gucciho a k nim také kreativní účes. "Myslím, že vyčesané vlasy se k těmhle šatům hodí," prohlásila naše Miss World. Ta po přehlídce míří do Milána a poté do New Yorku, kde má v poslední době hodně zakázek.

Cena za Muže Elle dlouho nevydržela celá jejímu nejdřív šťastnému a pak nešťastnému majiteli, kadeřníkovi Liboru Šulovi. Při focení se mu totiž vysmekla z ruky a rozbila se. "Budou mi asi muset dát jinou," přemítal smutně Šula. Hůř ovšem mohla dopadnout jedna z modelek, která se při přehlídce outfitů sekce českých a světových návrhářů skutálela ze schodů v klubu SaSaZu. Naštěstí vyvázla bez újmy na zdraví.