Vynálezy, které nezměnily svět

jakési letní boby - nedostal, patrně při něm však vzniklo rčení "držte si klobouky,jedeme z kopce", jakási metafora celého dvacátého století.Patrně první sněžný skútr historie měl své mouchy. Co taky čekat od Němce?První nekompaktní myčka nádobí s ruční obsluhou měla k dokonalosti rovněž daleko.Však se také dáma na obrázku podle toho tváří.Škoda, že Antonín Dvořák neměl pořádný sampler a digitální studio. Mohl by si své symfonie nahrát sám - rovnou na cédéčka. Možná by dokonce vystupoval jako DJ a mixoval by largo z Novo světské s druhou větou kvartetu As dur.Ještě že v desátém roce nebyl tak hustý pro voz a auta nedosahovala takové rychlosti. Vždyť mototelegrafisté neměli k dispozici žádné hands free soupravy...Vynálezci ochranného přístroje k zabránění přejetí automobilem nemohli tušit, jak se jejich objev ujme. No kdepak jsme viděli podobné plotové radlice? No přece na transportérech policejních zásahových jednotek v listopadu 1989. Odhrnovali se jimi demonstranti. "Na rozehnání davu tak není potřeba tolik policistů, a přitom není nikdo přejet," vysvětlil na kameru jeden estébák.Kdo ví, zda by vůbec došlo ke kauze lehké topné oleje, kdybychom měli tak bdělé celníky, jako byla c. k. finanční pohraniční stráž v roce 1908."Budoucnost patří aluminiu," předpovídal Jára Cimrman. Kdybychom prošli denní tisk končícího století, zjistili bychom, že budoucnost v něm postupně patřila nerezové oceli, kybernetice,mičurincům, plastům, umělým vláknům, DDT,tekutým krystalům, elektronickým médiím a nakonec patrně virtuální realitě.To by byla ekologická hromadná městská doprava. A dnes už by se mohlo jezdit na inlajnech. Kolik skvělých nápadů se časem poztrácí...