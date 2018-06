Vymýšlí si Jan Kořalka?

Kořalka, který se vydává za vychovatele, totiž ve skutečnosti žádným vychovatelem není. Alespoň v Moninci, kde se sblížil s Angelikou, coby vychovatel nepůsobil, i když v rozhovorech, které poskytl médiím, tvrdil opak.

I kdyby se o tuto funkci ucházel, neměl by šanci. Podmínkou je totiž mimo jiné mravní a trestní bezúhonnost a Kořalka měl už nejednou problém se zákonem.

Podle důvěryhodného zdroje, který si nepřál být jmenován, byl prý dokonce odsouzen k podmíněnému trestu. Petr Knobloch, advokát Jana Kořalky, se však v telefonickém rozhovoru odmítl k této záležitosti vyjádřit.

Jan Kořalka se v létě minulého roku zúčastnil poradensko-relaxačního pobytu určeného rodičům s dětmi v náhradní rodinné péči. Byl tam se svými dvěma sourozenci a adoptivní matkou. Tam se seznámil s Angelikou, dívkou z dětského domova. I když zpočátku o ni žádný zájem nejevil, nakonec ji podle její výpovědi měsíc před dovršením jejích čtrnácti let pohlavně zneužil. Kvůli tomu je nyní obviněn z pohlavního zneužití.

Bála se nechtěného těhotenství

Dívka se bála nechtěného těhotenství, a tak podstoupila gynekologické vyšetření, čímž se celá kauza provalila. Záhy poté byla některými médii vylíčena jako holka, která si „o to“ prakticky řekla. „Psalo se o ní v bulvárním tisku jako o nějaké poběhlici, což se mě osobně dotýká. Tu dívku velmi dobře znám, vím, čeho je a není schopná,“ říká Nora Martincová, ředitelka Psychologické poradny v Rychnově nad Kněžnou.

Angeliku i s jejími čtyřmi sourozenci, kteří jsou na sebe velmi fixováni, má v odborné péči od roku 1997. Snažila se pro ně prostřednictvím Fondu ohrožených dětí, se kterým spolupracuje, najít vhodnou rodinu. Když se jí to nepodařilo, ujala se jich sama - vzala si je do hostitelské péče. Děti u ní tráví svátky včetně Vánoc, část prázdnin a víkendy. „Angelika s klukama nikdy problém neměla. Povídaly jsme si o všem. Na sexuální život se cítila ještě nezralá. Je moc dětská a na tu svou dětskou naivitu teď doplatila,“ dodala Martincová.

Angelika nyní prožívá nelehké období. Každodenně je konfrontována se spolužáky, kteří se vůči ní chovají necitlivě. Jsou ovlivněni výroky v novinách. K těm patřilo i prohlášení matky Jana Kořalky, že Angelice jde jenom o peníze. „To není pravda. Angelika není patologická osobnost. Čeho by se taky mohla dožadovat? Odškodného? To by ji ani nenapadlo a ani by na něj neměla nárok,“ říká Nora Martincová.

Jan se vydává i za studenta práv

Zda je, či není Kořalka vinen, rozhodne příští týden soud. Faktem však zůstává, že Jeňýk, jak se mu přezdívá, rád fabuluje. V showbyznysu by mu taková vlastnost nemusela být nutně na škodu, v osobním životě mu však zjevně ubližuje. V minulosti už musel vysvětlovat řadu lží, do kterých se zapletl. Vydával se totiž nejen za vychovatele, ale také za studenta práv.