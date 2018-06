Výmluvy hvězd: slavní své chování často omlouvají drogami a alkoholem

Byl/a jsem pod vlivem návykových látek. Po této výmluvě sáhla například herečka Nicole Richie v roce 2006 poté, co ji zastavila dopravní policie, protože jela v protisměru po dálnici v Los Angeles. Tehdy prohlásila, že si vzala analgetikum a zkombinovala ho s marihuanou, aby ulevila svým menstruačním bolestem. Další nepříznivý vedlejší účinek trávy objevil americký rapper Method Man, který kouřil tolik marjánky, až zapomněl čtyři roky platit daně. A asi největší smolař je herec Charlie Sheen, který se v důsledku nepříznivé reakce na „nějaké prášky“ ocitl nahý, opilý a zdrogovaný kokainem s pornohvězdou v ošuntělém hotelovém pokoji, odkud byl odvezen rovnou do nemocnice.

Byl jsem pod vlivem alkoholu. Poté, co byl Mel Gibson v roce 2006 zadržen za řízení v opilosti, vysvětloval velmi rozhodně, že „choroba jménem alkoholismus“ byla příčinou všech jeho šílených antisemitských řečí (“židi můžou za všechny války na světě“), které ze sebe v přechodném pominutí smyslů vychrlil. Britský módní návrhář John Galliano si vypůjčil stejnou výmluvu v roce 2011, když jeho „trojí závislost“ na alkoholu, uklidňujících lécích a prášcích na spaní údajně způsobila, že v pařížském baru vychvaloval Hitlera.

Byl jsem zdrogovaný, protože jsem byl opilý. To je naprosto upřímný přístup, který se rozhodl zvolit starosta kanadského Toronta Rob Ford. Když se ho v loňském roce zeptali, zda kouřil crack, odpověděl: „Ano, udělal jsem to nejspíš v jednom ze svých opileckých úletů.“ K jeho velkému překvapení tímto chlapským přiznáním celá záležitost neskončila.

Vžívala jsem se do role. Mnohem větší ostuda než to, že byla v roce 2001 přistižena, jak odnáší z obchodu šaty bez placení, byla výmluva, s níž herečka Winona Ryderová vyrukovala. „V jednu chvíli nám tvrdila, že se snažila vžít do role kleptomanky,“ vypověděl zasahující policista před soudem, kde se zpovídala z krádeže oblečení za tisíce dolarů z obchodu v Los Angeles. „Chtěla vědět, jaké to je krást v obchodě.“

Mám oblečení někoho jiného. Herec Tom Sizemore se touto výmluvou chtěl vyhnout trestu za to, že si na nařízený odběr moči přinesl dutý umělý penis připojený k lahvičce čisté moči. Tvrdil, že si musel obléknout slipy někoho jiného. Někoho, kdo si koupil zařízení zvané „Whizzinator“, kterým se dá obejít test na drogy. Sizemore, který od té doby skutečně dal drogám vale, posléze připustil, že se skutečně snažil podvádět s pomocí Whizzinatoru. A spoléhal na to, že si toho znuděný policista nevšimne. „Nikomu se nechce koukat na tři sta penisů denně močících do šampusky,“ napsal ve svých pamětech.

V porovnání s tím se tvrzení Lindsay Lohanové z roku 2010, že si asi půjčila džíny od asistentky/kamarádky, když se snažila vysvětlit, proč se na nich našel kokain, jeví jako dost slabý čajíček.