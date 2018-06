Výměnný obchod Martiny Gavriely: za sexy fotky nový nábytek

Martina Gavriely se po odchodu z televizních VIP zpráv potýkala s výpadky příjmů. V showbyznysu totiž víc než kde jinde platí "sejde z očí, sejde z mysli". A tak poté, co na vlastní žádost opustila moderátorský post, ubylo i práce v modelingu, zvlášť, když sama ohlásila, že s touto profesí končí.

Nyní se ale karty obracejí. Gavriely dostala od Primy další zajímavou nabídku - stala se hlavní tváří reality show Hotel Paradise, která se již brzy začne natáčet v Karibiku. A kšefty se znovu začaly hrnout. Naposledy moderátorka kývla na nabídku své kamarádky, která vlastní showroom s designovým nábytkem v centru Prahy.

"Pro mě byla maličkost nastoupit a nafotit nějaké promo fotky. Pro kamarádku Martu jsem to udělala ráda. A samozřejmě je za to nějaký barter, co si budeme povídat," uvedla na kameru iDNES.cz Martina Gavriely, která tak přiznala, že si s partnerem, muzikantem Marcusem Tranem bude brzy moci vybavit dům novým nábytkem. Jedním dechem popřela, že by byla v jiném stavu. "Moc bychom si miminko přáli, ale těhotná nejsem."

Fotografie vznikly pod rukama Martina Bučka, který s maminkou dvou dětí spolupracuje již řadu let. "Martinu fotím asi podesáté. Naše spolupráce je o tom, že mi Martina důvěřuje a nechává to na mně. Už na sebe slyšíme," vysvětlil Buček, který moderátorku zachytil v nejrůznějších pózách, a to jak vestoje, tak vleže.

Martina Gavriely s dcerou Jessicou

Focení Martiny Gavriely přihlížela i její osmiletá dcera Jessica, která přiznala, že se jí maminka jako modelka stále líbí. A aby s ní držela krok i na moderátorském poli, chopila se mikrofonu iDNES.cz a improvizovaně zkusila na kameru promluvit. Přes počáteční ostýchavost ale byl její vstup milý, jak je možné vidět v naší reportáži.