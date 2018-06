Výměna manželek: Záhada. Z totálního despoty absolutní pohodář

Michala se přihlásila do Výměny sama, údajně proto, že jejich manželství prochází krizí, manžel doma nic nedělá, jen se nechá obskakovat manželkou, tchyní a nejstarší dcerou a na Michale pak zůstává veškerá péče o domácnost. Katka je milovnice adrenalinu a chtěla prožít něco bláznivého. Z jejího pohledu byla Výměna manželek prostě jen další zábavná věc v jejím životě.

Začátky v Praze

První rodina Michala a Jindřich Růžičkovi, 4 děti, jedna tchyně Žijí v panelákovém bytě v Praze.

Takřka od první chvíle je Jindřich líčen jako despota. Nestele po sobě, kouří v jedné místnosti s malými dětmi, pro facku nejde daleko, své děti takřka terorizuje. Jeho mluva také nepatří k nejslušnějším, Katka na vše zírá s vyvalenýma očima a nechápe, jak to v takové rodině může klapat.

Katka je mladá, dvacetiletá maminka, čeká ji deset dní, kdy bude pečovat nejen o čtyři děti, ale částečně i o Michalinu maminku a samozřejmě Jindřicha, jehož životním krédem je "když přijdu utahanej z práce, tak mě všechny ženský v domácnosti musí obskakovat a opečovávat". Katka ale věří, že těch deset dní přečkají v pohodě.

Začátky v Řecku

Druhá rodina Katka a Pavel Vokrouhlíkovi, jedno dítě Žijí v karavanu v Řecku.

Atmosféra v Řecku je úplně někde jinde. Pavel je vyslovený pohodář, kterého snad nikdy nic nerozčílí. Když se daří, je spokojený, když se nedaří, tak to jde s úsměvem napravit. Nic pro něj není problém, je vidět, že řecká mentalita se rychle zažere pod kůži i Čechovi.

Michala zjišťuje, že deset dní bude trávit jen péčí o dvacetiměsíčního kluka, protože Pavel zastane v miniaturní domácnosti spoustu práce. Nevěřícně sleduje Pavla, jak drbe sporák nebo sedí za šicím strojem. Pochopila, že tohle je pro ni de facto dovolená, po které by měla rázně vyřešit svůj rodinný problém.

Bojíme se táty

Kamery v Praze zaznamenávají věci, které už jsou na hranici žalovatelnosti. Když se Jindřich neválí na svém křesílku s cigárkem, tak rozdává facky dětem. Jedno se strachy počůrá, prostřední kluk zase dostává világoš kvůli špatným známkám.



Rodina z Prahy - dcery Lucie a Monika

Tchyně to z dálky bez komentování pozoruje, Katka nevěří svým očím a nerozumí tomu, proč Michala s takovým člověkem zůstává. Aby Michalině rodině dopřála něco hezkého, vezme část rodiny na výlet balonem.

Jdeme kiteovat

Vzduchem se létá i v Řecku. Pavel je instruktor kiteování, tedy létání nad vodou na jakémsi speciálním draku. Pokouší se to naučit i Michalu, ale ta se bojí a v tak krátkém čase by stejně celou výuku nejspíš nezvládla. Michala se proto radši pokouší naučit Katčina syna chodit na nočník.



Michala Růžičková a Pavel Vokrouhlík v Řecku

Kiteování je v rodině Katky a Pavla tím hlavním. Zdá se, že se mu podřizuje celý chod domácnosti. Ale patrně to oběma vyhovuje.

Mění se pravidla

Po pěti dnech nastává chvíle, kdy má manželka zavést v rodině nějaké změny. Katka v Praze přiměje Jindřicha k vymalování dětského pokoje a nechá ho jeden den s dětmi samotného (i bez tchyně), aby dokázal, že se o ně umí postarat. Jindřich to zvládne, sice při tom vypustí asi padesát šovinistických hlášek, ale podaří se. A světe div se, z Jindřicha je druhý den úplně jiný člověk. Sprostá mluva ta tam, s cigaretou se chodí na balkon, dokonce se i oholí, aby vypadal lépe. Na děti je jako milius a začíná kajícně mluvit o tom, jak si uvědomil své špatné vlastnosti a jak své chování k manželce změní a bude se vším pomáhat.



Vokrouhlíkovi v Řecku

V Řecku se nemění prakticky nic. Jediné, co se Michale nelíbí, je křoví, které dorostlo až ke karavanu, a tak Pavla přiměje k tomu, aby ho posekal a zvětšil tak Katce už tak malý životní prostor. S ubývajícím časem do konce Výměny je jen Michala rozmrzelejší, že její dovolená bude končit.

Mezi osmi očima Mimořádně probíhá v Řecku. Katka s Jindřichem dorazí k Pavlovi a Michale a v naprostém poklidu tlachají, popíjejí místní drinky, Jindřich hned v úvodu slíbí, že se změní a že mu Výměna otevřela oči. Katka s Pavlem žádný problém neměli a nic řešit nepotřebují. Takže Jindřicha a Michalu pozvou ještě na jeden den k sobě, aby nemuseli hned zase mizet z Řecka. Vše vypadá na naprostou idylku a selanku. Jenže pár věcí nehraje! Na konci pořadu jsme mohli vidět, jak se štáb do pražské rodiny po měsíci vrátil, aby se ukázalo, zda byla Jindřichova změna trvalá. Rodinka vypadá jak ze žurnálu, děti si proměněného tátu pochvalují a Michala strnulým nacvičeným hlasem říká, že jí Výměna manželek zachránila manželství. Myslím ale, že většině diváků to znělo stejně, jako když amatérští účinkující v reklamách na zubní pastu tvrdí, jak jim doporučená pasta zachránila dásně před paradontózou.

Divadlo pro kamery?

Do duše podezřívavého diváka se tak začne vkrádat myšlenka, že v rodině Michaly a Jindřicha je možná leccos trochu jinak. Nebylo Jindřichovo původní běsnění divadlem pro kamery? Nesehrála rodinka včetně dětí představení, aby si účastí v soutěži vydělali nějaké peníze? Jak totiž zaznělo, Jindřich s Michalou si chtějí pořídit rodinný dům. Každá koruna by byla dobrá. A za malý bakšiš se i dítě dá přesvědčit, že má sehrát roli utlačovaného chudáka.

Možná si říkáte, co mě vede k tomu, abych si o rodině Růžičkových něco takového myslela. Jeden velice silný argument po ruce mám. Pražská rodina totiž nejsou žádní televizní nováčci. Před necelými třemi roky se zúčastnili pořadu televize Prima Chůva v akci. Možná si vzpomenete na tento reality program, v němž odbornice na výchovu docházely do problematických rodin. Jednou z nich byla i rodina Michaly a Jindry. Na to, jak babička hrála hry na počítači a odmítala k němu pustit malého Jindříška, nebo jak Jindříšek terorizoval babičku tím, že se jí do hlavy strefoval tenisákem, se nedá zapomenout.

Už tehdy rodina Růžičkových předvedla zázračnou proměnu a pokřivené vztahy v rodině se po zásahu chůvy zcela napravily. Vše nasvědčuje tomu, že Růžičkovi jsou zkrátka zkušení televizní harcovníci, kteří jsou kvůli finanční odměně schopni vejít do připravených rolí. Růžičkovi z Chůvy v akci a z Výměny manželek totiž byli jako úplně jiné rodiny. V prvním případě rodinu terorizovala tchyně, ve druhém otec, oba se během pořadu proměnili a oba pořady končily pohledem na šťastnou a spokojenou rodinu, v níž to úžasně klape. A tak ve vzduchu zůstává jediná otázka: věděla o tom Nova, nebo Růžičkovi sehráli divadlo plně ve své režii?