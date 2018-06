Výměna manželek: výlet do Paraguaye zabránil rozpadu rodiny

Mezi osmi očima Po čtyřiceti letech manželství už Ludmilu a Jaroslava nic nepřekvapí. Uvědomili si, že mají šťastný a spokojený život, ale také to, že už by měli pracovní otěže pomalu předat nové generaci a sami by si měli užít toho času, co jim ještě v životě zbývá. Zato na straně Věry a Jarka dochází přímo k potokům slz. Věra měla obrovský strach, že si Jarek uvědomí její chyby a bude se chtít rozvést. Nic takového ale Jarek neměl v úmyslu. Ví, že se musí změnit Věra i on, že spolu musí komunikovat, že veškeré problémy musí řešit spolu. Slibuje taky, že bude s rodinou provozovat i trochu kultury. Návštěva divadla s Ludmilou se mu líbila a říkal, že určitě do divadla co nejdříve zajde znovu se svojí rodinou. Jarek i Věra si uvědomili, že se zbytečně pinoží za penězi a kašlou přitom na rodinný život. "Nevím, proč to tak je. Peněz máme dost, chudí nejsme," říká Jarek a odhaluje tím problém i mnoha jiných rodin, kde workoholismus a honba za financemi způsobily rozkol mezi manželi a odstavily děti na druhou kolej. Věra si to uvědomila na poslední chvíli a slibuje, že se vše změní. Její bouřlivý a neutuchající pláč svědčí o tom, jakou katarzí právě prochází. Chce udělat tlustou čáru a začít znovu. Hrozně totiž závidí Ludmile a Jaroslavovi jejich čtyřicetileté výročí. "Chtěla bych se s tebou po boku dožít takového krásného výročí. A v takové pohodě, obklopená fungující rodinou," pláče Jarkovi do ramene a ten ji utěšuje. Ludmila s Jaroslavem na to spokojeně koukají. Vědí, že Výměna druhému páru neskutečně pomohla. Že jejich rodina byla inspirací pro to, jak žít život šťastně a v klidu.