Výměna manželek: povyšování a hysterie až do samého konce

Důvody pro Výměnu byly u obou žen dost podobné – obě byly nespokojené, ale neuměly důvod této nespokojenosti pojmenovat. Monika chtěla, aby její muž zažil život s někým jiným a uvědomil si díky tomu své chyby, zejména velkou výbušnost. Petra měla zase pocit, že svého manžela ztrácí a že žije život jinak, než by chtěla.

Začátky v Praze

První rodina Monika, manžel Láďa, děti Ládík (6) a Dan (2,5) Žijí v bytovce v Děčíně

Monika je zpočátku spokojená. Dům je velký, oproti jejich bytu je to rozdíl. Seznámení s manželem i dětmi proběhne v pohodě, Monika se jen pozastaví nad tím, že je děti nutné denně vodit do školy. Zvlášť u desetileté Rebeky jí to přijde zbytečné.

V dalších dnech Moniku čeká hlavně péče o děti. Zjišťuje, že rodiče zřejmě nevěnují dětem dostatečnou pozornost, co se týče školy. Později proto navrhne, aby děti okamžitě po příchodu ze školy provedly pod dozorem rodičů přípravu na další den. Zkontrolovat, co je za úkoly, dát si do tašky vše potřebné, nechat podepsat žákovskou.

Monika si vyzkouší i Petřino povolání – Petra si otevřela večerku, a tak se Monika mění v prodavačku. Po dvanáctihodinové šichtě má jasno ve dvou věcech. Že nechce být prodavačkou a že už chápe, v čem je problém Petřiny rodiny. Je to naprostý nedostatek času věnovaného dětem. Petra nezřídka dělá dvanáctihodinové směny, její muž Mirek zase pořád pracuje na zatím ještě nedokončeném domku. Mirek je neuvěřitelně činorodý, a jakmile přijde z práce, hned se pustí do kutění. Děti i Monika už jdou večer spát a on pořád někde pobíhá s vrtačkou. Monice je jasné, že tady se musí něco změnit.

Začátky v Děčíně

Druhá rodina Petra, manžel Mirek, děti Rebeka (10) a Jonáš (8) Žijí v rodinném domku v Praze

To v Děčíně jsou problémy od první chvíle. Už když Petra přijde do prázdného bytu, začíná její neustálý proud kritiky a komentování. Všechno je podle ní horší, je zvyklá na nové vybavení, byt je malý, nádobí není nerez a kritice neunikne dokonce ani cukr. Není totiž hnědý, ten má Petra raději.

A protože už víme, že Moničin manžel Láďa je trochu pruďas, je jasné, že mezi ním a Petrou bude napjatá atmosféra po celou dobu Výměny. Petra od první chvíle působí jako herečka, chová se značně afektovaně, což je pravděpodobně její maska.

Největším problémem je péče o děti. Malý Daneček si na novou mámu nemůže zvyknout, Ládík zase prožívá sourozeneckou rivalitu a těžce nese, jak se kolem Dana vše točí. Později kvůli tomu ztropí velkou scénu, ve které se chybně zachová i velký Láďa.

S postupem času nemůže Láďa rozdýchat neustálou Petřinu kritiku. Když je potřeba vařit, zdá se jí vál na těsto příliš malý. Knedlík, který následně vytvoří, je nevzhledný a tuhý, na což ovšem velikost válu nemá pražádný vliv. Po nepovedeném obědě vyráží rodinka na výlet do okolních skal. Ale ani tady se Láďa nedočkal relaxu. Petra je brouk Pytlík, všemu rozumí, do všeho mluví a Láďovi jde z toho hlava kolem. Už třetí den touží po tom, aby se mu vrátila Monika.

Monika mění minimum

Pátý den Výměny je určen změně režimu. Vyměněné manželky mohou změnit to, co se jim na rodině nelíbí. Monika toho ale moc nemá. Chce jen, aby byl Jonáš po příchodu ze školy důsledně kontrolován. A nařídila Mirkovi odpočinek. Ten souhlasí a má radost z toho, že je Monika tak nesobecká. Volný den proto prožijí spolu, projedou se na bobové a lanové dráze a zahrají si squash.

Ještě jednu věc by Monika změnila – děti jsou dost rozmazlené ohledně jídla. Rebeka si stěžuje i na to, že v kuřecích křídlech jsou kosti. Ale stravovací zvyklosti se nezmění, a jak jsme mohli vidět, Petra asi není zářná kuchařka, takže v její rodině se nejspíš vaří jednodušeji. Na polévku její děti koukaly, jako kdyby něco takového viděly poprvé.



Monika a Miroslav

Monice se i přes drobné nesnáze v nové rodině líbí. Oceňuje, že Mirek je poměrně klidný člověk, a přála by si, aby její manžel byl podobný. Doma jí vadí neustálý křik, Láďovy výbuchy ji vadí psychicky i fyzicky, doslova ji prý bolí uši, když řve. Přemýšlí i o tom, že jestli se to u nich doma nezmění, mohla by manžela opustit. Doufá, že to Láďa během Výměny pochopí.

Petra chce také změnit vztahy k dětem

S plynoucími dny si Petra uvědomuje, že Moničina rodina drží víc pohromadě, že spolu tráví více času. Zato ona s Mirkem pořád utíkají do práce. Sice vylepšují dům, ale děti rostou a rodiče si toho vůbec neužívají. Zjišťuje, že se stali otrokem svého domu. Petra také vidí své chyby. Ví, že se chová teatrálně a že ze sebe dělá siláka, i když je nejistá a slaboučká. Proto neustále balancuje na hraně mezi přechytralostí a sebeshazováním. Není vůbec hloupá, ale její chování je chvíli povýšené, chvíli zase ponížené a ta skutečná Petra takřka vůbec nevyplouvá na povrch.

Když přijde čas na změnu, Petra volí jen několik úkolů, jako je zalištování stropu v ložnici. Chce také, aby se rodiče více věnovali staršímu synovi. Malý Daneček je natolik opečovávaný, že to Ládíka štve a dělá mu jeden naschvál za druhým. To, že je Ládík na druhé koleji, se ukáže i na konci pořadu při návratu domů. Přivítání Moniky s Danem je podstatně srdečnější než s Ládíkem.

Mezi osmi očima Monika přiznává, že se jí s Mirkem žilo dobře. Pár problémů bylo, ale nic, přes co by se nepřenesli. Oceňuje Mirkovo kutilství, ale doporučuje Petře, aby třeba s manželem chodili na diskotéky, aby nežili jen domem. Když se Petra dozví, že byl její muž s Monikou na diskotéce, tančil, bavil se, a dokonce i něco vypil, začne mu to zcela nesmyslně vyčítat. Místo výměny manželek probíhá výměna názorů. Monika se snaží situaci uklidnit, ale Petra s Mirkem ji vůbec nepustí ke slovu.

Petra později říká, že pobyt s Láďou nebyl žádný med, ale že to bylo peklo, které si na sebe ušila sama. Uvědomuje si, že nesmí tolik utíkat do práce a víc se věnovat rodině. Monika s Láďou zase slibují, že přestanou řešit problémy hádkami a že si budou více říkat, jak se mají rádi.

Tato Výměna ukázala, že není problém během několika dní odhalit své či partnerovy chyby. Jak ale ukazuje hádka během Osmi očí, nebude to tak jednoduché. Z Výměny se každý vrací plný předsevzetí a chuti ke změnám, ale už chvíli po setkání s partnerem se dost často vše vrací do starých kolejí. Tým Výměny manželek slíbil, že se do všech rodin po delší době vrátí a ve speciálním dílu zmapuje, zda vyměněné ženy dodržely to, co samy sobě a svým rodinám slíbily.