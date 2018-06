Výměna manželek: nahý chlap v posteli příčinou rozchodu

Sportovně založená Jitka se do Výměny přihlásila v době, kdy žila s přítelem Milošem. S tím se těsně před natáčením rozešla. Přesněji – on opustil ji. Vyčítal jí průkaznou nevěru, ona jemu neopodstatněnou žárlivost. Důvodem pro Výměnu bylo, aby nová maminka ukázala dětem, že je potřeba, aby pomáhaly s domácími pracemi.

Hanka se vdávala i otěhotněla mladá a do Výměny se přihlásila proto, aby v jiné rodině viděla jiný model mužského chování a mohla srovnávat. Z tohoto hlediska ji Výměna zklamala, protože šla do rodiny, kde muž chyběl.

Začátky v Prachaticích

První rodina Jitka (bez manžela), čtyři děti, vnučka Žijí v zchátralém domě v Mikulově v Čechách.

Jitku zklamalo, že jde do paneláku. Je zvyklá na přírodu a na častý pobyt v ní. Zjistila, že se bude starat jen o jedno dítě, a přemýšlela, jak si asi povede paneláková mamina v jejím domě.

Seznamuje se s chodem domácnosti Hanky a Milana a zjišťuje, že veškeré domácí práce jsou na Hance. Milan dorazí z práce, nají se a ihned mizí do hospůdky za kamarády. Den co den. Vrací se většinou až v době, kdy už jejich syn spí. Jitka to nedokáže pochopit. Proč si pořizoval dítě, když se mu nechce věnovat?

Začátky v Mikulově

Druhá rodina Hanka a Milan, syn Milánek Žijí v panelákovém bytě v Prachaticích.

Hanka je po příjezdu taky v šoku. Dům připomíná spíš obydlené staveniště. Neomítnuté a neobložené zdi, fasáda různě amatérsky poslepovaná, do jedné z koupelen se nedají zavřít dveře. Nepřítomnost muže ji mrzí, je také zvědavá, jak bude vycházet s dětmi. Nejstarší Jitčina dcera je totiž stejně stará jako Hanka.

Po krátkém čase je jí jasné, co je hlavním problémem této domácnosti. Není v ní žádný řád a děti (včetně dvou již dospělých) nemají doma prakticky žádné povinnosti. Jitka této rodině dobrovolně otročí. Jak se k tomu postaví Hanka?

Procházky dešti navzdory

Jitka v Prachaticích prokazuje, že rozhodně není cukrová panenka. S malým Milánkem vyráží ven za každého počasí. V slušném dešti si také s chutí zajezdí na kole. Cestou městem objevuje vývařovnu a hned ji napadá, že to pro ni bude výhodné. Oběd koupí tam, Milan nic nepozná a jí ubude práce. Jen jsem nepochopila, jaká práce jí měla ubýt – místo čtyř dětí a jedné vnučky měla na krku dítko pouze jedno. A péče o byt zabere méně času než starost o celý dům a přilehlý pozemek.

Co Jitce vadí čím dál víc, jsou Milanovy každodenní návštěvy hospody. Sice chodí jen na jedno či dvě pivka, ale Jitka vidí, že je to útěk před jakoukoliv povinností. Jitce také čím dál víc schází její expřítel Miloš.

Vyhnat z domu neřád

Hanka, která má od počátku v Mikulově chabou autoritu, se pokouší zavést v domě řád. Začíná s jídlem. Podle ní je chybou, že se rodina nesejde v jednu chvíli u stolu a nejedí všichni společně. Donutí celou rodinu ke společnému obědu, což prostřední dcera komentuje, že je Hanka šílená a děsně prudí.

V domě se posléze objevuje i bývalý partner Jitky, Miloš. Vysvětlil Hance, proč s Jitkou není. "Opakovaně jsem v posteli našel nahého chlapa. Jak můžu věřit jejím řečem o kamarádovi?" stěžuje si Miloš na Jitčiny zálety. Přiznává ale, že Jitku má rád a byl by ochoten jí dát ještě jednu šanci. Produkce se toho chytá a Jitka s Milošem si navzájem posílají videovzkazy s vyznáním lásky. Že by nečekaný happy end?

Změna nezměna v Prachaticích

Po pěti dnech nastává chvíle, kdy vyměněná maminka zavádí v domácnosti nové pořádky. Jitka se pokouší Milana přimět k ježdění na kole. Ten se sice neochotně jednoho výletu zúčastní, má toho ale plné kecky a rozhodně prý s cyklistikou po Výměně nezačne. Další Jitčin neúspěch je snaha přimět Milana k práci. Hanka ji v manuálu požádala, zda by Milan nemohl vyrobit do kuchyně poličku na mikrovlnku. Milan práci neustále odkládá a za celých deset dní se k ní nedostane. Stejně jako k nakládání okurek, které pomalu hnijí v koupelně, až skončí v kontejneru. Nakonec se nechá donutit alespoň k domácímu úklidu, který do té doby nikdy nedělal a, jak sám tvrdí, do budoucna opět dělat nebude.

Radost i rezignace v Mikulově

Druhou polovinu Hančina pobytu v Mikulově poznamenává jedna pro ni velmi radostná událost. Těhotenský test prokazuje, že je v jiném stavu. To si velmi přála, na dalším miminku s manželem pracovali. Ukazuje se ale standardní mylné očekávání všech žen. Hanka totiž počítá s tím, že Milan bude kvůli druhému dítěti častěji doma, že změní své návyky a do hospody bude chodit jen jednou týdně. Ach jo, kdy to lidem dojde, že takhle to opravdu nefunguje? Milan bude dál trávit odpoledne v hospodě, Hanka bude skákat kolem dvou dětí a až budou dospělé, bude hořekovat nad tím, jak k ní byl život nespravedlivý a že čekala něco úplně jiného.



Jitka z Mikulova v Čechách

Ale zpět k událostem v Mikulově. Hanka usoudila, že když je dům plný dětí (přesněji řečeno dvě malé děti, jedno pubertální a dva dospělí Jitčini potomci), tak je to dost rukou na to, aby se do úklidu zapojili všichni. Dcera i syn Hanku kritizují, že nezametá, nevytírá, že má nepořádek v kuchyni. A ani je nehne, aby sami přiložili ruku k dílu. Jednadvacetiletá dcera se vymlouvá, že má malé dítě. Neuvědomuje si, že Jitka má děti čtyři, a přesto doma pracuje? Devatenáctiletý syn kritizuje smetí na podlaze. Ale nenapadne ho vzít smeták a alespoň kvůli těm kamerám se jednou předvést jako člověk, který doma pomáhá.

Když Hanka vidí jejich přístup, rezignuje a přestává v domě cokoli dělat. Už se těší domů, až Milanovi oznámí radostnou událost.

Mezi osmi očima Rozhovor je klidný, ale o řadu překvapení není nouze. Hanka vytahuje radostnou zprávu, ale zdá se, že Jitka z ní má větší radost než Milan. Ten si uvědomuje, jaký na něj bude vyvíjen tlak v souvislosti s chozením do hospody, a tak se z očekávaného přírůstku příliš neraduje. Také Hance sděluje, jak strašně trpěl. Musel jednou během těch deseti dní vytírat, a proto nestihl udělat tu poličku na mikrovlnku. Hanka doporučuje Jitce, aby děti zapřáhla do práce. A přestože to byl pro Jitku původně důvod pro Výměnu, najednou obrací, začne se dětí zastávat a tvrdí, že to pro ně dělá ráda. Jitka Hanku upozorňuje na to, že pro Milana jsou kamarádi a hospoda nesrovnatelně důležitější než rodina, a ať si na to dá pozor. Ke slovu se dostane i Jitčin Miloš. Má radost z návratu, ale požaduje, ať si Jitka udělá sama v sobě jasno, co vlastně chce. Jitka se ale začíná chovat nepříjemně a Milošův tlak na to, aby druhý muž zmizel z Jitčina života, nese se značnou nelibostí.

Návrat domů

U Hanky a Milana se vše vrací do starých kolejí. Hanka sice Milana žádá, aby do hospody chodil jen v pátek, ale je otázkou, zda to tak do budoucna bude. Milan totiž do hospody utíká pokaždé, když mu hrozí nějaká povinnost. A se dvěma dětmi mu těch povinností začne hrozit ještě více.

U Jitky a Miloše to nakonec šťastně nekončí. Ještě ten den, co se Jitka vrátí domů, se znovu v posteli objeví její kamarád. Miloš se cítí zneužitý, myslí si, že byl jen loutkou v Jitčině hře, aby byl její příběh ve Výměně atraktivnější pro diváky.

Jitčin expřítel Jitka s Mílou

Jitka ukazuje, že chaos, který vládne v jejím domě a její rodině, vládne i v její hlavě. Když se štáb tři týdny po natáčení vrátí do Mikulova, Jitka má po boku kamaráda Mílu, pusinkuje se s ním a mezi pusinkami a v přítomnosti Míly mluví o tom, jak se jí zdá o Milošovi. Miloš má ale jasno. Jitka šanci nevyužila a on už se zneužívat nenechá. Najde si ženu, které může věřit. A jestli ji najde, možná přeci jen tento příběh skončí hepáčem.