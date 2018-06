Výměna manželek: nahaté ženy musely z bytu

Žaneta se do Výměny přihlásila proto, aby se jí podařilo změnit manžela k lepšímu, aby se jí více věnoval a choval se k ní i přes velký věkový rozdíl jako k partnerce a ne jako k dceři. Pro ni i pro Jirku je to druhé manželství, do kterého si každý přivedli svého syna a pořídili společně dceru Moniku. V rodině velí Žaneta, Jirkova autorita je dosti chabá.

Lenka s Tiborem jsou milovníci adrenalinu a účast ve Výměně berou jako další aktivitu, která jim trochu rozproudí krev. Lenka chce také po jedenácti letech vztahu vyzkoušet něco jiného a doufá, že jim to pomůže najít nějaké drobné chybičky, které by na svém manželství mohli opravit.

Začátky v Děčíně

První rodina Žaneta, 38 let, manžel Jirka, synové Jirka a Patrik, dcera Monika Žijí v panelákovém bytě v Děčíně

Lenka se seznamuje s životem v paneláku a poměrně ostře kritizuje tento způsob bydlení. Stísněné prostory jí nejsou po chuti, bůhvíjaký dojem na ni neudělá ani Žanetin manžel. Na první pohled vidí, že je trošku jednodušší, ale jak ihned dodává, nikdo nemusí být myslitel, hlavně aby se ukázalo, jestli je to dobrý člověk.

Zatímco doma má spoustu domácího zvířectva, v Děčíně se Lenka musí postarat jen o nakrmení rodiny a domácí práce. Je překvapena tím, že po ní chtějí dvě teplá jídla denně. Na to není z domova zvyklá, u nich se vaří jen o víkendu.

Lenka se seznamuje s manuálem od Žanety. Žádné speciální úkoly nedostává, takže se rozhlíží po bytě a přemýšlí, co by v druhé polovině pobytu měla změnit. Zaměří se na výzdobu bytu a na Jirkův přístup k výchově potomků.

Začátky v Lužné

Druhá rodina Lenka, 40 let, manžel Tibor, syn Tobiáš Žijí v rodinném domě v Lužné u Rakovníka

Na Žanetu je toho připraveno mnohem víc. Manuál od Lenky přímo přetéká úkoly, nachází v něm dokonce i spárování dlaždiček. Ovšem jak Žaneta brzy zjišťuje, je to spíš proto, že Lenka chtěla udělat dojem "paní Dokonalé" a jako svou běžnou každodenní povinnost uvedla i věci, které prý jinak dělají jen jednou za rok. Některé Lenčiny věty Žanetu docela děsí, například upozornění, že ovce se nesmějí přežrat suchého pečiva, aby je nepostihla kolika. Představa, že během jejího pobytu uhyne ovečka, Žanetu upřímně vyděsí. V tuto chvíli ještě netuší, že jednu ovečku to skutečně bude stát život.

Žaneta si na krmení zvěře rychle zvykne, krmí ovce, kozu, kočku, psa, rybičky i potkana. "My to doma dáváme hadovi a tady to chovaj jako mazlíčka," konstatuje suše při pohledu na klec s hlodavcem.

I ona novou rodinu bedlivě sleduje a hledá, co by změnila.

Lenka zavádí nové pořádky

Lenka se v druhé polovině pořadu pouští do mnoha změn. První věc – výzdoba bytu. K motorkám neodmyslitelně patří hezké ženy a v rodině jsou navíc dva dospívající mládenci, takže kam se člověk hne, tam visí plakát s nějakou nahotinkou. A to se Lence nelíbí. Vždyť v tomhle prostředí vyrůstá malá Monička. A tak všechny nahotiny jdou okamžitě dolů a milost dostávají jen plakáty, kde na sobě mají modelky alespoň bikiny.

Následuje pokus již předem odsouzený k nezdaru – změnit Jirkův přístup k výchově. Lence se nelíbí, že spolu rodina příliš nekomunikuje a že se Jirka nezajímá o to, co dělají jeho synové. Kluci když někam chtějí (například nocovat na zahrádce v karavanu se svými kamarády), jdou se ho sice zeptat, ale stejně uslyší "ještě se zeptejte mámy". Jirka ale Lenčinu žádost obrací ve vtip a oběma puberťákům naoko přísně říká: "Ode dneška oba v osm hodin doma a budeme si u stolu povídat, co jste dělali."

Neúspěšná je i snaha zapojit Jirku do péče o malou Moniku. Donutí ho k tříhodinovému hlídání Moniky a za odměnu mu slibuje, že ho pustí do hospody. Hlídání probíhá na zahrádce před hospodou a probíhá tak, že Jirka cucá pivo, sleduje hodinky a stříhá metr a spoléhá na to, že Moniku sleduje kameraman z Výměny manželek. Když už dítě asi po páté pobíhá po silnici před hospodou, je Lence jasné, že tady nic nezmůže.

Žaneta se o nic nesnaží

To Žanetě je jasné, že za deset dní cizí rodinu nepředělá, a tak zbývající čas probíhá ve znamení různých volnočasových aktivit. Tibor ji vezme na jízdu na čtyřkolce, což Žanetě připomene jejich milovanou motorku.

Pro jednu z oveček končí její životní pouť. Přichází totiž pan řezník a na rodinku čeká velké grilování s přáteli.

Žaneta nakonec přeci jen přijde na to, co by mohla v rodině naťuknout. Požádá Tibora, aby si vyzkoušel všechny domácí práce a měl lepší představu o tom, co Lenka doma dělá. Tibor se srdnatě pouští do žehlení, a zatímco mluví o tom, jak to nebyl problém, na žehličce v pozadí je vidět připálený černý flek.

Jediné, co Žaneta nové rodině nakonec vytkne, je rozmazlenost a naprostá nesamostatnost jejich šestiletého syna. A důkaz vidíme při opékání buřtů. Na grilu spadne rošt, Tiborův prut se špekáčkem, který byl o rošt opřený, spadne do ohně. Tadeáš u toho sedí, kouká na to ze vzdálenosti jednoho metru, drží si svůj buřt a vše jen slovně okomentuje: "Tati, máme problém." Nenapadne ho, že by mohl po otcově prutu sáhnout a vytáhnout buřt z ohně.

Mezi osmi očima Oba páry se vítají velmi vášnivě, Lenka po dlouhé době dostává od manžela květinu, Jirka Žanetě přiveze dokonce prstýnek. A také její motorku – přeci se nepoveze autem. Svoji ženu si chce odvézt na sedle jejich jednostopého oře. Jak se dalo čekat, slovo u stolu si bere především Lenka a pustí se do nemilosrdné kritiky rodinných poměrů u Jirky a Žanety. Jirka jí skáče do řeči a konstatuje, že oni si budou dál vychovávat své děti tak, jak to vyhovuje jim, a totéž doporučuje Lence. Žaneta ale dodává, že malý Tadeáš je rozmazlený a že oni jsou jeho otroky. Doporučuje jim dávat Tadeášovi více úkolů a probouzet v něm samostatnost. Lenka sice přikyvuje, ale asi to hned pouští druhým uchem ven, protože tvrdí, že Tadeáš je pro ně všechno, podřídí mu své životy a na rozmazlování nevidí nic špatného. Zdá se, že ani na jedné straně nespadly klapky z očí a problémy ve vlastních rodinách si vyměněné manželky odmítly připustit. Snad jen Tibor jediný řekl, že mu také přijde, že jsou víc táta a máma než partneři. A že by si měli udělat čas sami na sebe. Takže pokud přijde v jejich rodině nějaká změna, odhaduji, že ji bude iniciovat spíše Tibor než Lenka.

Žádné drama, žádná zábava

Obě rodiny se poté rozcházejí s tím, že si doma budou více říkat, jak se mají rádi. Lenka s Tiborem mizí za Tadíkem, Žaneta se slastně vrhá na motorku a s Jirkou ujíždějí domů.

Ve srovnání s předchozím dílem byla tato Výměna dost nudná. Minimum emocí, nekonalo se ani žádné drama, ani žádná dechberoucí situace, zábavnost tohoto dílu Výměny manželek byla velmi nízká.