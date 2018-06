Výměna manželek: kvůli vzteklé sestře zasahovala policie

První rodina Hostinská Irena, exmanžel Aleš, dětí Irena, Aleš, Radek a Nicolas Žijí v Mašovicích u Znojma

Začátky v Mašovicích

Irenu do Výměny přihlásila její nejstarší dcera Irena, aby vyzkoušeli nějakou změnu. Rodinné vztahy jsou u nich trochu zvláštní – Irena s Alešem se před časem rozvedli, aby spolu nakonec opět skončili jako partneři. Jejich velkým problémem jsou Irenini rodiče a sestra. Žijí ve vedlejším domku a mezi oběma domácnostmi panuje velká nenávist. Petra z Chrudimi se přihlásila sama. Má totiž pocit, že se s manželem už nemají rádi a chce to otestovat pomocí Výměny. Její muž působí poněkud flegmaticky, ale ukáže se, že chyba určitě není jen v něm.

Petra, zvyklá na panelákový byt, přijíždí do velkého rodinného domu, jehož součástí je i hospoda. Má z toho radost, protože občas se jako barmanka či servírka živila a práce v hospodě by ji bavila. Navíc je to po třech letech mateřské vítaná změna. Z počátku je Petra zaskočena počtem dětí. Ale dvě starší děti už jsou plně soběstačné, a tak ji čeká jen péče o ty menší, a samozřejmě každodenní práce v hospodě.

Aleš vypadá jako pohodář, Petra má jen obavu z generačního rozdílu. Zbytečně. Po celou dobu nenastane jediný problém. Rodina Petru přijme a ta do ní zapadne, jako kdyby tam patřila odjakživa.

Petra zpočátku působila jako člověk, který se má v podstatě dobře a jen má "roupy". Ale nebylo to tak. Petra v sobě trochu dusila emoce a nepouštěla si ze začátku štáb tolik k tělu. Ukázalo se, že si k tělu nepouštěla ani manžela. Ale přišla na to až během Výměny.

Začátky v Chrudimi

Druhá rodina Petra na mateřské, manžel Roman, děti David a Nikolka Žijí v Chrudimi

Irena si musí zvyknout na stísněnější život v panelákovém bytě. Zjišťuje, že v rodině jsou dvě malé děti a v tomto směru se toho pro ni moc nemění. S Romanem najdou společnou řeč a ani Irena nemá strach z žádného konfliktu. Jen přemýšlí, co na domácnosti zlepšit, aby to Petra, až se vrátí domů, ocenila.

S péčí o děti nejsou problémy. Roman pomáhá trochu víc než jindy, Ireně zase ubyla starost o hospodu. Když je pak skoro celý den s dětmi sama, má čas přemýšlet. Jak řekla později, přesně to potřebovala. A měla pocit, že právě proto ji její dcera do Výměny přihlásila – aby vypadla ze stereotypu a mohla přemýšlet nad některými důležitými věcmi.

Policejní manévry v Mašovicích

Po několika dnech jsme už viděli Petru, jak hbitě kmitá v hospodě. Požádala Aleše o několik drobných úprav v hospodě a na domě. Aleš si na to zavolal pomocníka a opravil dlažbu i fasádu. S Výměnou ale pro něj nepřišla jen práce. Petra také vytáhla celou rodinu na výlet na zámek Vranov. Jak Aleš přiznal, jako rodina na podobné výlety vůbec nejezdili. Byl nadšený a rozhodl se, že to do budoucna změní.

Jako diváci jsme ale mohli vidět i tu nejstinnější stránku jejich života. A tou jsou sousedé. Rodiče a sestra Ireny žijí v sousedním domě a – nač chodit kolem horké kaše – jsou to lidé zlí a zapšklí. Když Irenina sestra zjistila přítomnost kamer, hned musela přijít. Cítila potřebu Petru seznámit s tím, že ne všechny děti v rodině jsou Alešovy. Radek má jiného biologického otce, Nicolas je Alešův syn. "Byl jsem i u Radkova porodu. Je jedno, kdo je biologický otec, jejich táta jsem já."

Jenže s tím se Irenina sestra nehodlá smířit. Pro Irenu má jen ty nejhorší nadávky a do Petry hustí horem spodem svá "moudra". Ta ale situaci ustála perfektně. Jasně a stroze jí dala najevo, co si o ní myslí, a vymetla s ní dveře.

Když neustálé ataky od sousedů nepřestávaly, došla jednomu z hostů restaurace trpělivost a spolu s Alešem zavolali policii, aby rozjívené sousedy uklidnila. Muži zákona si patrně o natáčení řekli, protože se jich za chvíli kolem domu pohybovalo víc než na CzechTeku.

Petra masáži Ireniny sestry nepodlehla. Lásku v rodině vidí, Aleše si váží a vidí, že jeho vztah k dětem i k Ireně je bezchybný. "Zato z lidí, jako je Irenina sestra se mi zvedá žaludek," konstatuje.

V Chrudimi je nuda

Irena zdaleka tak dramatické zážitky nemá. Stará se o domácnost, o děti a přemýšlí, co v životě dělá špatně. Brzy si uvědomila, jak málo své rodině dává najevo city. Jak málo jim říká, že je má ráda.



Irena na výletě s Romanem

I Roman má čas na přemýšlení a na srovnávání a i on zjišťuje, že ve vztahu dělá nejednu chybu. Jejich vztah stagnuje, Roman je ale odhodlaný to změnit.

Aby Ireně uběhl čas rychleji, koná se výlet do nedalekého hřebčína. Koně jsou velká Irenina láska, sama doma dva má, takže si užije kousíček domova. Zajdou si taky s Romanem na oběd. A tam si oba uvědomí, o co raději by u té náramné bašty seděli se svými skutečnými partnery.

Jaký bude návrat?

Obě vyměněné maminky si v rodinách rychle zvykly a při loučení tekly slzy proudem na obou stranách. Irena už se nemohla dočkat svých dětí a manžela, se kterým toho potřebovala tolik probrat. Šok ale přichází na straně Petry. Ta by si nejraději přivezla děti a zůstala v Mašovicích. "Po dětech se mi stýská, ale po Romanovi vůbec. Vůbec mi nechybí," říká Petra, zmatená ze svých citů.

Mezi osmi očima I vzájemný rozhovor obou párů byl poklidný. Tentokrát si mnoho poučení odnesli všichni čtyři. Irena hned na začátku pochválila Romana a varovala Petru, že rozvod je řešení jednoduché, ale mnohdy nesprávné. Petra s Romanem si slíbili, že na svém vztahu budou pracovat lépe a že se ho rozhodně pokusí udržet. A Irena se rozhodla, že všem, které má ráda, to bude říkat při každé příležitosti. Už jen proto, aby vyrovnala tu zlobu a zášť, která na ně číhá za plotem od sousedů a se kterou se toho moc nadělat nedá. Celý díl Výměny manželek byl - až na řádění Ireniny sestry - klidný. Ukázal, že když jsou všichni aktéři rozumní a přístupní změnám, mohou obě rodiny bez problémů fungovat. Taky se projevilo, kolik toho v sobě lidé zbytečně dusí a že o problémech i o radostech se musí mluvit. V Mašovicích zavládne větší klid, žlučovitou sestrou si přestanou kazit náladu a Aleš častěji uslyší, jak skvělým partnerem je. A v Chrudimi se snad podařilo zachránit manželství, které by nejspíš brzy krachlo. Petra si uvědomila chyby ve svém přístupu a také to, jak zbytečné hádky s Romanem vyvolávala. "Zavřeme vrátka a otevřeme nová, lepší," slíbila.

A Irenina jedovatá sestra? Ta se zřejmě vzteká dodnes.