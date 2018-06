Vyležet, či přechodit?

Jak zvládáte chřipku? Nadělíte si prázdniny a poctivě ji vyležíte, nebo se s ní moc nemazlíte a chodíte dál do práce?Já chřipku zvládám velice jednoduše. Když mě skřípne, tak jí trochu povolím, a potom udělám protiútok. Takže nakonec skřípnu já ji. V ůbec jsem s ní letos neměl problémy. Asi záleží na tom, kdo kudy chodí a kde ty bacily a viry sbírá. A já se asi pohybuju v takových prostorách, kde je chřipce zakázán vstup. Když už mě chřipka dostane, tak chodím normálně hrát. Na jevišti se člověk tak vypotí, že chřipka nemá nárok.Chřipku zvládám bez problémů. A ani na to nemám nějaký návod. Prostě normálně funguju a chřipka si mě nenajde. Bohužel patřím mezi lidi, kteří chřipku přechází. Žádnému kurýrování kromě pití čaje se nepodrobuji.Letos docela dobře, zatím jsem chřipku neměl a ani jsem nemusel brát žádné prášky. Nepočítám ovšem lehké nastydnutí, které tohle období doprovází. Chřipku se snažím vyležet a vždy zvažuju, která varianta je míň škodlivá pro mě i pro okolí. Sám nemám rád, když je večer představení a na jevišti se mnou hraje partner, který má devětatřicet stupňů horečky. V ětšinou to dopadne tak, že druhý den leží čtyři další členové souboru.Chřipku zvládám jako každý rok. Jakmile přijde chřipková epidemie, dám si ráno slivovičku, odpoledne se dlouho procházím a nechodím do společnosti uchrchlaných dědků. A taky beru vitaminy a jsem nekuřák. Chřipku jsem měl naposledy před dvaceti lety, takže si na její průběh nemohu nějak vzpomenout. Ale jak se znám, určitě jsem ji přechodil.Právě mi jedna chřipka pomalu odchází. V podstatě jsem ji přešel. Léčil jsem ji jen vitaminy a jakýmsi poleháváním. Přežil jsem ji silou vůle. Trvala deset dní a byla velice úporná. V ím, že je lepší dva tři dny ležet, ale měl jsem tolik povinností, které by se mi nakupily, že jsem ji léčil za pochodu. A bohužel to je takhle pokaždé, když onemocním.Na tuto zimu jsem se zapomněla nechat naočkovat, takže mě chřipka přepadla už dvakrát. A pak ty viry začaly ještě různě kolovat mezi mými kamarády a porůznu jsme si je předávali a vyměňovali. T akže slibuju, že očkováni už nikdy nezanedbám. Když má člověk skutečnou chřipku se všemi příznaky, tak mu nezbývá nic jiného, než ležet v posteli. Vždyť ani nemůže pořádně vstát. Krom toho je nepříjemný a unavený a vůbec by neměl chodit mezi lidi, protože by je jenom otravoval.