Jako že se Lojza Sláma jmenuju, nebudu vás svým dědečkem Jaroslavem Slámou až na další otravovat, ale jednu naši společnou příhodu musím ještě vylíčit. Pepík Kolenatý je stejně někde u moře,a tak mám čas na vzpomínání. Dědeček Jaroslav se rád chlubíval svým miláčkem, autem Praga Picollo, ročník 1938. On totiž nebyl jen zapřísáhlej vodák a skalní tramp, ale i náruživej automobilista a kutil, co si všechny hejblátka a udělátka na svůj vůz vyrobil sám. Jeho pragovka, proti který byla naše rodinná Octavia z roku 1964 supermoderní auťák, neměla chybu. Důmyslným skloubením zhruba třiceti překližek, latí, prkýnek, mechových gum, kožešin a dek byl děda během slabý hodinky schopnej sestavit v auťáku tak parádní ležení, že se o tom nikomu do tý doby ani nesnilo. A co teprv zvenčí! Kolem pragovky v barvě přezrálý borůvky dovedl v mžiku vztyčit konstrukci z plachet a igelitů, která zdálky připomínala Kolumbovu karavelu, ale zblízka skýtala takovou ochranu před živly, že po ní novodobí vyznavači autocampingu dodnes marně pátrají v příručkách. Nebáli jsme se v tom pojízdným království divočiny ani čerta. V Roháčích jsme pozorovali medvědy a oni zase nás. V e Slovenském ráji děda naučil stádo krav,jak klást správně kopyta mezi naše šňůry a kolíky, když se kolem tábora každý ráno šouralo na pastvu. K empovali jsme u podezřelejch zřícenin, u mlejnů pochybný pověsti i ve skalních masivech proslulých mimořádným množstvím dobrovolnejch i nedobrovolnejch odchodů ze života. Jen jednou dědečka málem dostali. To se krátce po zalehnutí ozval z nedalekýho křoví tak strašnej praskot, funění, vzdychání a cosi, co vypadalo jako prachsprostý klení a nadávání, že děda v bělostnejch podvlíkačkách vyletěl z pelechu, popadl bolivijskou mačetu, kterou si pro ten účel pořídil ve vetešnictví, a zařval mocným hlasem: »Vylez ven, chlape, nebo si pro tebe dojdu a useknu ti hlavu!« Špicloval jsem uši a po očku vykukoval ze starý pragovky, ale nic se nedělo. Až po chvíli. Teď už docela potichoučku a polehoučku se vykolíbal z křoví statnej ježek a uháněl k lesu. »A pak že se u nás dožiješ trošky toho dobrodružství,« povzdechl si starej korzár z rodu Slámů a zastrčil odevzdaně rezavou mačetu zpátky pod polštář.