„Vyléčená“ Winehouse je opět v Anglii, návrat se ale neobešel bez slz

15:21 , aktualizováno 15:21

Zpěvačka Amy Winehouse, která se před osmi měsíci odstěhovala na karibský ostrov St. Lucia, aby se zde vyrovnala se svojí drogovou a alkoholovou závislostí, se vrátila zpátky do rodné Anglie. Ale nebyla by to právě Winehouse, aby se její přílet neobešel bez dramatu.