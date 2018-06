Vyhynulý tasmánský vakovlk na cestě ke vzkříšení klonováním

10:37 , aktualizováno 10:37

Tasmánský vakovlk vyhynulý roku 1936 bude vzkříšen. Otázka není, zda se to podaří, ale kdy. Tvrdí to ředitel australského přírodovědného muzea Mike Archer, který si je tím jist od roku 1996, kdy se narodila klonovaná ovce Dolly. Zatímco vědecká obec je skeptická a odhady, že se to podaří, se pohybují od nulové pravděpodobnosti po poměr jedna ku jedné, pro Archera je příští vakovlk otázka 15 let. Odmítá kritiky včetně té, že si zahrává s Bohem.