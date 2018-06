Vyhrát, vyhrát a vyhrát!

Víte, kde proběhla první novodobá olympiáda? "V Atlantě! V Barceloně. V Sydney. V Naganu?" Jen třetina dvanáctiletých dětí z Čech odpověděla v naší anketě správně: "v Řecku". Mnohem líp na tom jsou jejich australští vrstevníci. (96 procent správných odpovědí). "Olympiáda znamená, že se sejdou lidé z různých zemí a uspořádají velký karneval," myslí si například jedenáctiletá Arnabel ze Sydney. O tom, jak vnímají olympiádu děti v Čechách a v Austrálii, je tahle stránka. Podílet na ní se v budoucnosti můžete i vy (podrobnosti najdete v rubrice Napište). Můžete se tak stát spolupracovníky internetového časopisu Lifebook (www.lifebook.cz). Lifebook je věnován dětem, které při návštěvě zeměkoule onemocněly, a které se na přípravě časopisu také podílí.Jak podle vás zní olympijské heslo?* Citius, Altius, Fortius. (Ondra, 12 let.)Co byste na olympiádě chtěli změnit?Jaká disciplína vám na olympiádě chybí?Myslím, že medaile z takových závodů se nevyměňují. Kdybych však věděl, že ta medaile někomu nějak strašně moc pomůže, tak bych mu ji daroval.Věřím v poctivý trénink. Klid před závodem mi dodává vědomí, že jsem pro svůj výkon udělala všechno, co bylo v mých silách. Někdy se mi zdá, že dokážu vnímat jakousi pozitivní energii od lidí, kteří mi upřímně přejí. Před závodem se nemodlím a jsem přesvědčená, že pokud existuje Bůh, nepovažuje sportovní zápolení lidí za důležité a nezasahuje do něj. Moc se mi líbí motlitba, kterou jsem někde četla a kterou mám doma opsanou: Dopřej mi Pane, abych v boji, který jde životem, našel odvahu udeřit a riskovat. A mám-li vyhrát, dej, ať je to podle pravidel, a aby se pravda a čest udržely vysoko. A mám-li prohrát, dej, abych našel sílu postavit se u cesty a pozdravit vítěze, až půjde kolem.Vyhlašujeme nové téma: ZRUŠÍME ŠKOLU? Co se vám líbí a nelíbí na škole, do které chodíte? Jak byste si představovali ideální školu a ideálního učitele? Jak bude vypadat škola budoucnosti? (Má podle vás vůbec smysl chodit do školy?) Pošlete nám svůj příspěvek na téma ŠKOLA. Můžete kreslit, psát, zkusit udělat rozhovor nebo anketu, můžete si dokonce i vymýšlet. Těšíme se i na neobvyklé příspěvky. Dvacet nejzajímavějších prací odmění MF DNES dárky. Soutěž je určena pro holky a kluky od 8 do 15 let. Příspěvky (na formátu A4) posílejte do 28. října 2000 na adresu KID uvedenou níže. Výběr z vašich textů a obrázků uveřejní spolu se seznamem dvaceti oceněných autorů internetový časopis Lifebook a MF DNES.Suvenýr z olympiády za nejzajímavější příspěvek získává Eva Rozkovcová z Benešova u Prahy.Dárky a poděkování dále posíláme na adresy: Dagmar Stéeová, Brno; Tomáš a Marek Svobodovi, Ústí nad Labem; Alena Drašnarová, Nový Hrádek; Andrea Vybíralová, Zborovice; Zuzana Kudláčková, Bakov n. J.; Petra Komárková, Chlum u Třeboně; Jitka Hlaváčková, Rokycany; Jan Brázdil, Zborovice; Martin Kuchnel, Mostek; Adéla Zemanová, Michala Dlasková, Jiří Simetl, Ivana Hůlová, Mladá Boleslav; Lukáš Svoboda, Ústí nad Labem; Petr Janků, Studenec; Ondřej Novák, Praha.Na olympiádu v Sydney se akreditovalo 140 000 lidí. Jen deset tisíc z nich jsou sportovci, zbytek tvoří členové realizačních týmů.Materiály na této stránce jsou vybrány z internetového časopis Lifebook (www.lifebook.cz). Lifebook je věnován nemocným dětem, především pacientům Kliniky dětské onkologie FN v Praze-Motole. Program připravuje a časopis vydává AIK PRESS ve spolupráci s KID, o.p.s., Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav, e-mail: lifebook@lifebook.cz.Na přípravě této stránky se podíleli především: Iveta Kučerová, Jaroslav Koukal, Zuzana Kudláčková, Aleš Kysela, studenti Osmiletého gymnázia v Mladé Boleslavi a studenti Lindfield East Public School v Sydney. Obrázky byly vybrány ze soutěže "Jak si představuji olympijské hry u protinožců", kterou uspořádali Český olympijský výbor a Asociace školních sportovních klubů ČR.