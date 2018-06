Vyhráli Zuna, Čejková a Tele tele

Na sobotní udílení cen Anno doběhla až v závěru, přímo z divadla. "Nejdřív musím přeladit, na jevišti jsem byla v roli z jiného století i světa," řekla herečka Veronika Žilková, aktérka cyklu Tele tele, jenž se stal pořadem roku Novy.

Tele tele je unikát, paroduje zábavný styl Novy, a tím ji vlastně rozvrací zevnitř. Nemohli byste takhle rozbíjet i jiné televize?

Jistěže by to šlo, ale pozor, my nejsme žádní disidenti, jsme za to placeni. Cenu pro Tele tele by vlastně měl dostat Vladimír Železný za to, že si troufl zaplatit parodii vlastní stanice. Děláme si z ní legraci už čtyři roky a ani jedinkrát jsme se nesetkali s cenzurou. Jiná televize tu odvahu zatím nenašla.

Ale daly by se parodovat i ostatní české stanice, nemyslíte?

No jéje! Každá z nich - i náš parlament, celý svět. Ze všeho, co si hlídá svou ješitnost a tváří se dokonale, se dá dělat legrace.

Proč Tele tele vyhrálo? Je to díky hlasům posílaným esemeskami, což je hra mladých, máte silné fankluby, konkurenční pořady byly tak slabé, nebo se v diváckém vkusu začíná blýskat na jiné časy?

Tři roky jsme nevyhráli. A přestože už jsme měli i stoprocentní podíl na divácích, kteří v té době měli zapnutou televizi, v absolutních číslech jsou pořád sledovanější pořady typu Chcete být milionářem? nebo Natočto! Takže letos o sobě asi opravdu dali vědět mladí diváci. Humor estrád asi stárne.

Je to vlastně nekonečná recyklace zábavy, každá estráda vám sama bezděčně dává střelivo pro příští parodii. Patří sem i vyhlášení cen Anno s trojicí imitátorů? Uměli byste imitovat imitátory?

Proč ne? Dělali jsme i zpěváky Jiřího Korna s Helenou Vondráčkovou. Ale my neparodujeme profese, utahujeme si z každého, kdo se díky víře ve vlastní dokonalost bere vážně.

(MF Dnes, spa)