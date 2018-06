Vyhrajte si milionáře. Ale bez záruky!

Jen málokdo bral takové příběhy vážně. Realitou se staly až nyní na televizní obrazovce. V Nizozemsku přišla jako první tímto způsobem k manželovi devětadvacetiletá Coby Bosová. Před kamerami stanice RTL4 vyhrála o čtyři roky staršího Stefana Kerkhofse, který si ji vybral mezi jejími pěti dalšími sokyněmi. Snad jsou spolu šťastni, a tak je Nizozemsko zatím jedinou zemí, kde pohádková show Who Wants to Marry a Millionaire? nezpůsobila skandál.Ve Spojených státech totiž jistá Darva Carverová dopadla mnohem hůř a z příběhu červené knihovny byl málem horor. V show stanice Fox trumfla sice Darva Carverová padesát soupeřek, ale po týdnu zjistila, že její Rick Rockwell z Las Vegas není milionář z pohádky, ale násilník. Krátce po soutěži se totiž ukázalo, že Rockwell tloukl jednu ze svých bývalých přítelkyň a byl za to před devíti lety odsouzen. "Jde o osobu, se kterou bych se normálně ani nepřátelila," řekla Darva Carverová na adresu svého vyhraného manžela s tím, že očekává zrušení svatební smlouvy.Ani Německo nedopadlo lépe. Sedmatřicetiletá Gerti Friedrichsová je sice zřejmě ve svém novém páru šťastnější než Darva Carverová, ale zase na ní a jejím milionáři Thomasi Tepovi ulpělo podezření, že nehráli čistě. Ukázalo se, že se předem znali.Stanice RTL se proto dva dny po premiérovém odvysílání své show musela omluvit jak divákům, tak poraženým kandidátkám. Kolik sedmačtyřicetiletý Thomas Tepe dostal za účinkování v soutěži a zda tyto peníze potřeboval tak naléhavě, že kvůli nim šidil, zůstává zatím nejasné. Ale konkurenční stanice Sat 1, která se chystá vysílat Who Wants to Marry a Millionaire? také, by měla být na pozoru.