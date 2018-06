Vyhrají titul Miss a jejich vztah končí

FOTOGRAFIE:

Finále Miss ČR 2004

Kateřinu nikdo neznal. Studovala střední zahradnickou školu v Mělníku a na víkendy jezdila domů do maličkého Podlesí u Příbrami. Bylo jí osmnáct a už od šestnácti chodila s Davidem, o dva roky starším spolužákem.

Právě on ji přihlásil do soutěže o královnu krásy. A Kateřina překvapivě zvítězila. Stala se Miss České republiky pro rok 1998. Za jediný večer ji poznaly miliony televizních diváků.

Vítáme vás, slečno Katko, předhánějí se ve zdvořilostech organizátoři slavnostních akcí, kterým dodává přítomnost atraktivní miss náležitý lesk. Mladinké celebritě, která se náhle dostala do velkého světa, se motá hlava. Hvězdy showbyznysu, protřelí manažeři, ředitelé firem, zámožní podnikatelé - ti všichni jí skládají poklony. Přítel David se na to musí koukat.

Nikdo si ho nevšímá. Postává opodál, když Kateřina rozdává podpisy, mlčky čeká, až si přestane povídat se sponzory. Divíte se, že žárlí a není mu to po chuti? Zvlášť když vidí, jak se jeho dívce najednou zdvihá nos k oblakům. Kateřina už ví, že může mít každého, na koho si ukáže. Dlouhý a hezký vztah dvou mladých lidí spěje k rychlému, nezadržitelnému konci.

"Ztroskotali jsme na tom, že David začal žárlit a já si na nějaký čas myslela, bůhví co nejsem," přiznává Kateřina Stočesová, Miss ČR 1998. Davida zprvu brala všude s sebou. "Jenže někam jsme přišli, lidi se na mě sesypali a on mi stál za zády a byl takový odstrčený. To není pro muže dobrá situace," říká Kateřina Stočesová. Bylo jí jasné, že se nemohou stále zamilovaně držet za ruce. I v agentuře, která ji zastupovala, dívkám naznačili, že není vhodné, aby se před sponzory a obchodními partnery prezentovaly se svými chlapci. "Prý to může poškodit spolupráci s firmami a reklamními agenturami," tvrdili nám.

Pochopitelně. Pánům ve vysokém postavení dělá dobře nenucený dialog s mladou krasavicí. Nestojí o to, aby se do rozmluvy vměšoval její dvacetiletý přítel. Vtu chvíli je na obtíž. Jeho přítomnost nevítají ani byznysmeni, ani lidé ze showbyznysu. "Třeba někteří zpěváci. Jakmile dívka v Miss vyhraje, hned na ni zaútočí," prozrazuje Kateřina Stočesová.



Sex za peníze?



Zájemci se kolem dívek ověnčených titulem Miss, tedy oficiálně opuncovaných krásek, rojí jako vosy. "Muži si vybírají ženu podle vzhledu. A k tomu se ještě chtějí krásou partnerky chlubit. Proto je miss vyhledávaným objektem," říká psychiatr Miroslav Plzák. Kateřina Stočesová o sobě mluví jako o kačátku z vesnického rybníčka. Na základní škole si připadala ze všech dívek nejošklivější: "Každá holka už měla nápadníka, jenom já nic." Ale jen co vyhrála v Miss, roztrhl se s kavalíry pytel. Ačkoliv kavalíry zdaleka nebyli všichni, kteří se o ni pokoušeli. U missek se motají i zbohatlíci, kteří v minulých letech dost podivně, ale strašně rychle vydělali obrovské jmění.

Projevili zájem i o Kateřinu Stočesovou: "Takoví lidé přijdou a bez obalu řeknou: Když se mnou půjdeš na večeři a pak strávíme společnou noc, dám ti milion! Věřte, že to myslí vážně. Je to hnusné, ale vím o kolegyních, které nabídku přijaly." Že tak vysokému návrhu nevěříte? Miroslav Plzák, kterému se za léta jeho psychiatrické praxe zpovídalo mnoho pacientů, není překvapen: "Vy se divíte? Pro multimilionáře je nějaký milion totéž, co pro vás tisícovka. Takový chlapík za noc s dívkou, která je řazena mezi top krásky, ten milion klidně zaplatí."

V téhle souvislosti Plzák zmiňuje i studie amerických psychologů, kteří léčili filmové hvězdy: "V Hollywoodu si některé krásné herečky takovými miliony docela běžně vylepšovaly začátek kariéry."

Stát se miss přináší do života dosud nezralých slečen zásadní zlom. Pod náporem prudkých změn se brzy hroutí jejich vztahy s dosavadními partnery. "Dívky se osamostatňují a dělají rychlý krok do reálného života. Začnou žít jinak a s partnerem už nemají společné zájmy," tvrdí vítězka z roku 1991 Michaela Maláčová. Vypočítává, že miss svému partnerovi, který nemá takové postavení, uteče společensky i finančně. A jak skončila její láska? "Obdobně jako u ostatních děvčat. Odletěla jsem do světa a už jsme se k sobě nevrátili," vzpomíná Michaela Maláčová, dnes manželka švýcarského podnikatele.

Předloňská miss Kateřina Průšová vydržela se svým partnerem po zvolení tři měsíce. Pak byl konec. Důvod? Prý to mezi nimi skřípalo už dříve. Potom však neshod přibývalo. "Musela jsem chodit na večírky. Přítel mě sice doprovázel, ale lidé měli zájem o miss a ne o jejího kluka. Ten si pak připadal jako páté kolo u vozu," říká Kateřina Průšová. Naopak ona si připadala jako v Jiříkově vidění. Byla neznámou dívkou z malé Chrastavy, ovšem pak přišel raketový start. "Byla jsem obyčejná holka, která má běžné zájmy. Chodí do školy, na diskotéky, občas si vydělá nějakou korunu na oblečení...," říká o sobě. "Najednou mě přesadili do Prahy, do velkého světa!"



Muž je až druhý



Čerstvě korunovaná miss a její pyšný chlapec. Jak krásný obrázek. Obvykle vybledne za pár týdnů nebo za několik měsíců. Pro psychology je to školní příklad. "Obrovská změna kontextu, v němž vztah vznikal," prohlašuje psycholog a manželský poradce Petr Šmolka. Vysvětluje, že zatímco muž zůstává v původním prostředí, žena se dostává do jiných sfér, kde jí stoupne sláva do hlavy. "Může být jak utržená z řetězu. Apartner neunese roli toho druhého, nevyrovná se s tím, že dvojici reprezentuje partnerka, zatímco on je v pozadí," říká Šmolka.

Nicméně připomíná, že většina původních vztahů by se s velkou pravděpodobností rozpadla i bez získaného titulu Miss. Dívkám, které si nasazují královskou korunku, bývá kolem osmnácti dvaceti let. Zatímco ještě před patnácti roky se ve dvaceti ženy vdávaly, dnes se jejich průměrný věk, kdy mají svatbu, posunul do sedmadvaceti. Takže vztahy, které mají jako osmnáctileté či dvacetileté, ještě většinou nejsou na celý život.

Spolužák, kamarád z basketu, kluk ze sousedství... To bývají partneři, s nimiž chodí dívky do chvíle, než se stanou královnami krásy. Brzy poté se dosud šťastný a vyrovnaný pár rozchází. Vzápětí se miss objeví na veřejnosti s mužem zcela jiné váhové kategorie. Krásnou dívku si veze v luxusním autě pan Někdo. Většinou byznysmen s tučným kontem.

"Když se my missky někde sejdeme, slyším, jak si kolegyně vyprávějí, že už by nemohly být s normálním klukem," říká Kateřina Stočesová. "Chtějí vedle sebe nějakého pracháče, snad nejlépe miliardáře," dodává bývalá studentka zahradnické školy. Sama si sice nedávno vzala prosperujícího obchodníka, ale... "Koukala jsem hlavně na to, jaký je to člověk. Pocházím z vesnice a dobře vím, že kdybych nevyhrála Miss, asi bych teď někde vázala kytky nebo pracovala v zahradnictví. Možná za sedm tisíc. A muselo by mi to stačit."

Miss 2002 Kateřina Průšová se však netají tím, že už by jí nějaký chlapec z Chrastavy u Liberce, kde vyrůstala, nyní nestačil: "Mám jiné zájmy, žiju úplně jinak. Před několika roky jsem u nás po vesnici lítala v teplákách, ale dnes už jsem jinde."



Mladé a vypočítavé?



Většina královen krásy žije po boku mužů, kteří nemají hluboko do kapsy. Vede je k tomu chladná vypočítavost? Psychiatr Plzák má jiné vysvětlení: "Ženy jsou biologicky naprogramované hledat živitele rodiny a missky si mohou obzvlášť vybírat." I na námitku, že tyhle krásné dívky mnohdy padají do náručí sice zámožných, ale velmi málo pohledných pánů, má Plzák okamžitou odpověď: "Ač se to zdá nepochopitelné, ženám takový nehezký bohatý muž nejen imponuje, ale představte si, že on se jim skutečně líbí!"

Soutěž o královnu krásy má za sebou patnáct ročníků. Jen dvě vítězky zůstaly s původními partnery. Monika Žídková, která vyhrála v roce 1995, se za něj provdala. A Helena Houdová, Miss ČR z roku 1999, žije se studentem medicíny, s nímž začala chodit dva roky před soutěží. Titul královny její vztah nezničil i proto, že pro Helenu nebyl vrcholem. "Vzala jsem ho jako něco, co mi pomůže v jiných aktivitách. Třeba v založení nadačního fondu Slunečnice, který pomáhá ve vzdělání znevýhodněným dětem," říká.

Nicméně třináct mužů zůstalo po minulých ročnících Miss ČR opuštěno. Mnozí z nich své partnerky sami do soutěže přihlásili. Tím si podřízli větev. Miroslav Plzák proto další podobné horlivce varuje: "Domyslete, co se stane, jestliže se vaše hezká dívka stane navíc ještě slavnou. Pak je vaše riziko obrovské. Ostatně, chodit i s neznámou krasavicí je vždycky pořádný hazard!"