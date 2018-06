Vyhraje Leona Černá díky sázce Ondřeje Hejmy?

KDO BUDE TŘETÍ ČESKOU SUPERSTAR?

„Je to klišé, ale je to pravda – dostala nejmíň diváckých hlasů. Favoritem soutěže ji udělaly sázkové kanceláře a média, ne diváci. Ti jsou naprosto jiná obec,“ tvrdí moderátor Leoš Mareš.

V sázkových kancelářích se na úspěch Báry vsázely nemalé částky, časopisy tvrdily, že se ve finále utká s Davidem Spilkou právě ona. Ukolébalo snad právě tohle diváky, kteří se domnívali, že je Zemanová silnou soutěžící a jejich esemesky tolik nepotřebuje?

„To je kouzlo celé hry, že o superstar rozhodují lidi. Chcete ji tam, tak jí pošlete hlas. A když se to někomu nelíbí, můžou nadávat všem okolo, protože v tom není nic jiného, než že jí ho neposlali,“ tvrdí dramaturg soutěže Vítek Pokorný. Pro skutečnost, že Leona Černá přeskočila tak náhle Zemanovou, má ještě jedno vysvětlení. „Myslím si, že je spousta holek, které jsou Leoně podobné a vidí se v ní,“ prohlásil.

Kdo není favorit, o toho fanoušci více pečují

Poslední vysvětlení se točí kolem porotce Ondřeje Hejmy. Provokuje snad diváky k fandění Leoně i jeho sázka, že sní klobouk, když se stane superstar? „Do diváků nevidím, i když tam tenhle element je. Čtu internetové diskuse a je to silné téma. Do jaké míry se však lidi podle toho chovají ve skutečnosti, netuším. Je to spíš zábavná historka, která opřádá tuhle soutěž a zásadní roli v tom kvantu SMS nehraje,“ říká Hejma.

„Leona zřejmě oslovuje lidi nejrůznějšími jinými způsoby. Právě proto, že není favoritka, mají pocit, že je potřeba o ni pečovat, podpořit ji. A teď ten Hejma ji ještě uráží... Nechtěl bych nijak snižovat její zpívání, podle mne byl výkon soutěžících v tomto kole srovnatelný,“ uzavírá porotce.