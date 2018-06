Vyhozený moderátor Radek Tomášek: Klausovi se neomluvím!

O práci v Rádiu Wave přišel Radek koncem ledna, kdy ve svém pořadu vyzval posluchače, aby se mu svěřili, zda stojí o sex s Livií Klausovou. Prezidenta pak přirovnal ke zpěvákovi Marilynu Mansonovi, který si údajně kvůli samouspokojování nechal odoperovat poslední žebra. - více zde

"V pořadu jsem použil termíny, které nevyhovovaly kodexům pro Český rozhlas, a tak jsem byl logicky vyhozenej, což nikomu nezazlívám," řekl Tomášek moderátorce Tereze Tobiášové.

Radka na celé situaci mrzí snad jen to, že s sebou strhl i programového ředitele ČRo 4 Ladislava Lindnera Kylara. "Omluvil jsem se mu už několikrát, byl to můj vlastně první úlet, mrzí mě, že jsem napomohl tomu, že ho odvolali, ale nemyslel jsem to nijak zle."

Zpětně Radek ovšem uznává, že šlo o pubertální humor a moderátorce přiznal, že to bylo místy až "nechutný".

"Livii bych se teď rád omluvil, to se ženským nedělá, ale co se týká Klause... Spíš to byl pubertální humor způsobenej tím, jak ten pán na mě působí, a nemůžu slíbit, že to už nikdy neřeknu," uvedl.

Co si Radek myslí o české politické scéně? Co říká novým partnerkám Jiřího Paroubka a Mirka Topolánka? A jak vzpomíná na spolupráci s Barborou Tachecí? Podívejte se na video!