Výhoda dekoltu: jeho efekt může využít každá

Podle Nory Drakšové, publicistky zabývající se módou, existuje spousta věcí, které si ta či ona žena nemůže dovolit. Plnější se obává nosit kratší sukně, žena malé postavy si dává pozor, aby ji oblečení ještě více "nesráželo". Naopak vysoké a hubenější typy si určitě nevezmou šaty se svislými proužky. "Dekolty ovšem mají jednu obrovskou výhodu: může je používat každá!" zdůrazňuje Drakšová.



Stěží lze vymyslet další zajímavý tvar dekoltu, snad všechno už tu bylo. "Takže v zásadě si můžeme vybírat, zda zvolíme kulatý, čtvercový či obdélníkový výstřih, dekolt do véčka, do obloučku nebo lodičkový. Anebo se rozhodneme pro zajímavý průstřih, asymetrický, třeba jedno rameno zahalené, druhé naopak. Nebo se zdobením, od korálků, krajky, přes lem v odlišné barvě a podobně. Jenom bychom si měly dát pozor, aby výstřih byl tou ´třešničkou´ na dortu, která podtrhuje sex-appeal. Proto se snažme volit takový tvar, jenž nám prospěje, a to s ohledem na postavu, tvar obličeje, délku krku a také vlastní pocit. A samozřejmě na příležitost - úzká špagetová ramínka u sebekrásnějšího tílka se opravdu nehodí do práce bankovní úřednice, příliš odvážný výstřih si raději schováme na večer," radí módní publicistka.



A jaké rafinované triky použít? Stačí dodržovat jedno pravidlo: "Nechceme-li, aby pozornost okolí poutal třeba čtvercový obličej, neměly bychom nosit oblečení s výstřihem ve stejném tvaru. Má-li žena obličej kulatý a kratší krk, určitě nezvolí kulatý dekolt - pro ten je vhodnější asymetrie nebo výstřih ve tvaru V. Naopak, slečna či paní s obličejem tvaru obráceného trojúhelníku by výstřihem do V zbytečně upozorňovala na špičatou bradu, a proto si pravděpodobně zvolí lodičkový nebo kulatý dekolt. Vhodným výběrem tvaru totiž můžeme opticky protáhnout určité partie a současně upoutat pozornost na místa, která jsou žádoucí!" zdůrazňuje Nora Drakšová.



Žena musí samozřejmě myslet i na pravidelnou péči o partie krku a dekoltu, na případné použití vhodného make-upu nejen na obličej, ale i na odhalená místa.

Kabátek s výstřihem Korálový výstřih Růžová bez podprsenky může vypadat roztomile a půvabně. Antracitové sako z lesklého materiálu se stříbrnými doplňky Odhalený dekolt Růžové tílko s dokresleným ornamentem a béžovou sukní pod kolena - kolekce "Džungle" Růžové šaty s hlubokým výstřihem do V Tílko s výstřihem do V - kolekce "Džungle" Zajímavý model, a to nejen účesem... Přestože se lidé v Evropě chystají na zimu, oděvní návrháři mají před sebou již léto. V Paříži proběhla za velikého zájmu médií i lidí z branže módní přehlídka Spring Summer 2001. Modelka na snímku prezentuje odvážný oblek japonského designéra Sonoko Suzukiho (15. října 2000). Česká topmodelka Eva Herzigová předváděla v Miláně modely Roberta Cavalliho. Svatební šaty už dnes nemusejí být jen cudné.