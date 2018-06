Výherce si 2,5 miliardy ještě nevyzvedl. Celebrity mu radí, co s nimi

„Natočil bych film, ze všech filmů nejfilmovatější!“ prohlásil filmový a reklamní režisér Jakub Kohák.

„Je to taková suma, se kterou si člověk jen tak neporadí. Ale já bych to nejspíš udělala následovně: Koupila bych rodičům jejich vysněný baráček, bráškovi auto, podělila bych se s rodinou, já bych si splnila své sny, jeden z nich by nejspíš byl rodinný dům, po kterém od mala toužím, a také bych určitě pomohla nějakým organizacím a investovala,“ řekla Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová.

„Rozhodnout se v minutě jak naložit s takovou částkou je nemožné, protože věřte, že první co vás napadne, jsou zbytečnosti. To ovšem zjistíte až později. Takováto suma chce opravdu rozvahu. Hodně štěstí přeji výherci, hlavně ať ho z té výhry netrefí,“ radí moderátor Tomáš Kraus.

„Kdyby neexistuje. Ale budiž: Postavil bych si malý dřevěný dům někde za městem - první dům v životě, který by mi patřil. Zbytek (tedy všechno) bych dal na charitu: je povinnost člověka bohatého pomáhat lidem chudým, opuštěným zvířatům, zničené zemi, ne? Ale přece jen raději mám peníze vydělané vlastní prací a v případě takové výhry bych měl oprávněný pocit, že si to nezasloužím,“ prozradil fotograf Jan Saudek.

„Jednu část výhry bych investoval do Letní scény Divadla Ungelt, dopřál bych divákům zastřešení, abychom mohli hrát v létě za každého počasí a diváci dobře viděli na Jitku Čvančarovou. Největší část bych věnoval potřebným lidem a něco by mi taky muselo zbýt na sídlo s bazénem, které by se mi velmi líbilo,“ řekl umělecký ředitel a majitel Divadla Ungelt Milan Hein.

„Část bych investovala do podnikatelských aktivit, které by zaměstnaly lidi Moravskoslezského kraje, část bych věnovala rodině, značnou část bych poslala do Nepálu na znovuobnovení vesnic po zemětřesení. Můj život by se nezměnil, bez práce žít nemohu,“ dodala ředitelka soutěže Česká Miss Marcela Krplová.

Výherce má ještě čas

Podle psychoterapeuta Luciana Kantora je několik důvodů, proč se miliardář ještě nepřihlásil.

„Nejpravděpodobnějším a nejobvyklejším důvodem je, že výherce si chce nejprve rozmyslet, jak s výhrou naloží. U takto velké částky určitě řeší i způsob, jak si peníze vyzvednout, aby o tom vědělo co nejméně lidí. Soudím, že výhercův život se změnil od základu a nyní hledá možnosti jak si výhru co nejlépe užít a zároveň jak být co nejméně nápadný,“ říká Kantor.

„Hlavní zásadou je nevytvářet ve svém životě revoluci, náhlé změny. Důležité je výhru využívat postupně a pomalu si zvykat na nový život. Ideálem je neměnit základní principy svého života.“

Dosavadní rekord ve výhrách držel manželský pár z Chrudimska, který ve Sportce vyhrál téměř 400 milionů korun. Současný šťastlivec z Pardubicka tedy získal sumu více než šestinásobnou.

„Jakmile se výherce Eurojackpotu přihlásí a my ověříme jeho výherní sázenku, do 60 dnů převedeme celou částku na jeho účet. Výhry v České republice nepodléhají zdanění, výherce tedy obdrží celou částku,“ řekl mluvčí Sazky Václav Friedmann. Společnost kvůli rekordní výhře chystá manévry (více zde).

Miliardářská loterie Eurojackpot se hraje v 16 evropských zemích a na výhry se skládají všichni sázející. Dosavadní druhá nejvyšší výhra v Eurojackpotu padla v Německu, bylo to kolem 1,61 miliardy korun.

Co Čech, to nápad, jak s vysokou výhrou naložit: