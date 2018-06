Vyfotit se nahá: Pro peníze a slávu?

Skandál s pornografickými fotografiemi a filmy jedné ze soutěžících Milionového páru předčasně ukončil první českou reality show.

Soutěž byla stažena z obrazovek i proto, že vnadná a pak naráz velmi známá slečna s nemravnou minulostí získala největší počet diváckých hlasů pro postup do dalšího kola.

Jak to, že dnes už nahotu veřejnost neodsuzuje? Proč třeba herečka nebo zpěvačka, která se nechá za peníze vyfotit úplně nahá, nemá ostudu, ale je slavná?

První byla Švandová

"Nudisti z ní dělají ctnost, puritáni naopak hřích. Nahota sama o sobě je neutrální. Ale krásná žena se za své tělo obvykle nestydí," myslí si psychiatr Miroslav Plzák. Poohlédneme-li se v českém showbyznysu, zjistíme, že to tak opravdu je.

Jednou z průkopnic české nahoty po roce 1989 se stala herečka Jana Švandová svými fotkami pro Playboy. Bylo jí tehdy 47 let. A byla zahrnuta obdivem za odvahu.

"Když jsem se dozvěděla, že bych měla fotit pro Playboy, pomyslela jsem si, že jde o dobrý vtip," tvrdila Jana Švandová. Nebo o obchodní tah, který vyšel. Protože na nedostatek práce si pak odvážná herečka nemohla stěžovat.

"Jana Švandová se focení zhostila vkusně a ve správnou dobu. Dnes už nahota tolik nepřekvapí. Nahoty je všude moc," soudí herečka Jitka Asterová, která moderuje na Frekvenci 1 pořad Sexy život.

Cesta ke slávě?

S nahotou se brzy roztrhl pytel: před objektivem se svlékly Markéta Hrubešová, Mahulena Bočanová nebo "rosnička" Michaela Dolinová. Ačkoli topmodelka Eva Herzigová donedávna tvrdila, že její tělo je soukromá záležitost, pózuje na obálce srpnového Playboye. Stejně tak modelka Alena Šeredová letos nafotila pro říjnové vydání pánského magazínu Max již druhou sérii velmi lechtivých snímků.

JAK REAGOVALO OKOLÍ NA VAŠE NAHÉ FOTKY? Docela kladně. Zvláště pánové. Jediné minus bylo, že jsem pak nemohla účinkovat v pořadech pro děti. To trvalo asi dva roky.

Heidi Janků, zpěvačka Nijak výrazně, a to ani pozitivně, ani negativně. Celé to proběhlo v poklidu a kromě mého tehdejší šéfa v televizi to nikoho nepobouřilo. Nejvíc na ty fotky reagovali novináři - svými neustálými dotazy.

Michaela Dolinová, moderátorka a herečka Udělala jsem na to téma tiskovou konferenci a dál se k tomu nehodlám vyjadřovat.

Marcela Březinová, zpěvačka Akty jsem nikdy nefotila. Nabídku jsem dostala, ale nepřijala jsem ji. Fotky pro Playboy byly ve spodním prádle, takže koho by to pobuřovalo?

Kateřina Hrachovcová, herečka V mém okolí ty fotky pro Leo nikdo neřešil. Je pravda, že se člověk zviditelní. Ale ne ten, kdo je úplně neznámý.

Diana Kobzanová, modelka K focení jsem se odhodlávala asi dva roky. Výraznou negativní reakci jsem nezaznamenala. I když jsem si ve skrytu duše přála rozproudit menší skandál. Asi dva nesouhlasné ohlasy jsem zaznamenala, ale jinak to proběhlo v klidu.

Světlana Nálepková, herečka

A můžeme pokračovat. Vždyť kdo by dnes ještě znal Kateřinu Kornovou bez tvrdých fotek v časopisu pro pány? Také bývalá miss Diana Kobzanová nebo zpěvačka Marcela Březinová po ostrých fotkách dostávají víc nabídek na práci než dřív.

Vystavit nahé tělo před objektivem znamená zavolat: Tady jsem! "Když jsem se vrátila v roce 1990 z ročního pobytu v Monaku, změnilo se mnoho. Brala jsem akty jako upozornění, že jsem zpět," netají se zpěvačka Heidi Janků.

Odhalit se do poslední nitky se stalo pro leckterou známou tvář módou. Nebo nutností? Vždyť kdo se chce veřejnosti připomenout, často se neváhá vydat právě touhle cestou. A mnoho hvězdiček odloží oděv v touze stát se superhvězdami. "Jestliže jde někomu o jepičí kariéru, může se zkusit vysvléct," říká k tomu Jitka Asterová.

Stud je slabá emoce

Jak je možné, že i pornoherečky se dnes mohou stát populárními osobnostmi? Například světově proslulá Němka Jenna Jamesonová.

Třicetiletá blondýnka, hvězda osmdesáti tří pornofilmů, se už objevila ve videu amerického zpěváka Eminema a nafotila reklamu pro americký oděvní řetězec Abercrombie & Fitch. Nedávno vydala Jamesonová, která má roční plat kolem deseti milionů dolarů, svou autobiografii. "Kdo se rozhodne pro porno, měl by si za svým rozhodnutím stát. A informovat o tom rodinu a přátele," radí v ní Jamesonová.

Proč začala společnost obnažená těla tolerovat? Vždyť ještě devatenácté století bylo ve svých mravech tak puritánské! "Stud je velmi slabá emoce. To, za co se stydíme, určuje do velké míry společnost," podotýká Miroslav Plzák. "Za první republiky byla třeba ostuda rozvést se. A rozvodovost byla dvouprocentní."

Doba po druhé světové válce byla jakoby převrácená naruby: stoupla kriminalita a počet sebevražd, ale postupně se liberalizoval také postoj k odhalenému tělu. Proč? Protože se začalo prosazovat to, co je spojeno s penězi. Se ziskem. S ekonomickým růstem. "Původně neutrální nahé tělo se stalo předmětem obchodu, výhodným ekonomickým artiklem," upozorňuje Miroslav Plzák.

A co na to říkají manželé a partneři obnažených dam? "Krásnou ženou se muž pyšní," podotýká Miroslav Plzák, "není podstatné, kolik mužů vidělo její intimní partie, ale to, že jejím partnerem je teď on."

Čím společensky výš žena stojí, tím má její nahota větší cenu. Dnešní doba vynesla na vrchol lidi z prostředí showbyznysu. "Těmto ženám může odhalené tělo pomoci ke zviditelnění. Slávy však mohou dosáhnout jen v určitých mezích," míní brněnská socioložka Lucie Jarkovská. V jakých?

"V prostředí profesionálních krasavic. Jinde by žena, která zveřejní erotické fotografie, byla morálně odepsaná." Jen si to představme: svlékne-li se dívka na vesnické tancovačce, utrží ostudu. Nahá herečka v časopise naopak zaujme.

Nahota prodává

"Nezanedbatelný je vliv komerčních médií," soudí psycholog Zdeněk Altman, "protože nahotě přisuzují jiný obsah, než má. Proč? Z ekonomických důvodů. Proto jsou i pornoherečky stavěny do role významných osobností. Nejlépe se prodává to, co oslovuje v člověku to nejprimitivnější. A to je násilí a sex."

Zatímco dříve se lidé sešli na návsi a probírali sousedy, dnes sledují život známých osobností. I ten intimní. "Mladíci vždy snili o dívkách ze sousedství. Dnes mohou snít o dívce z Milionového páru, jejíž pornofotky jsou dostupné na internetu. A pak jí pošlou do soutěže svůj hlas."

Kalendáře, erotické magazíny, ale i motorky nebo počítače, to všechno se lépe prodává se známou tváří. A ještě lépe se známým tělem. Lehké akty nafotilo nespočet žen z českého showbyznysu.

Velmi odvážné fotografie vycházejí v časopise Leo, kde známé osobnosti odhalují opravdu vše - za tučný honorář. U Kateřiny Kornové se hovořilo o 1,5 milionu, u Terezy Pergnerové o 3,5 milionu a u Miss ČR 2001 Diany Kobzanové dokonce o pěti milionech korun. "Samozřejmě, že hlavní motivací jsou finance. Může to pomoci ke zviditelnění, ale záleží na tom, v jaké pozici žena je. Je-li aspoň trochu známá, přicházejí pak další nabídky k práci, " říká modelka Diana Kobzanová.

Uvolnění mravů?

S odhaleným tělem se setkáváme i tam, kde bychom je nehledali. Chcete příklad? Dvaačtyřicetiletá spisovatelka Irena Obermannová tento týden pokřtila svou novou knihu Matky to chtěj taky vysvlečena z večerních šatů do kombiné.

Známé ženy nenutí k prezentaci intimních míst bída a hlad. Musí v nich být i určitá dávka exhibicionismu. "A ten lidé ze showbyznysu mají," upozorňuje psycholog Zdeněk Altman. "Doba se uvolňuje. Dnes udávají herci společenský vkus, dřív nesměli být ani pohřbeni na hřbitově," dodává. Podle něj zaujme k nahotě jiný postoj člověk z města, kde se také častěji střídají partneři, a jiný ten, kdo žije na vesnici. "Sexuální fantazie však mají pravděpodobně oba stejné," dodává Zdeněk Altman. A pro starší generaci je nahota také stále ještě tabu.

"Dnes se ženy opalují nahoře bez a nikoho to nepohoršuje," shrnuje sexuolog Radim Uzel. "Postoj k lidské nahotě je relativní. U některých přírodních národů se naopak za eroticky dráždivý považuje oděv. Třeba to tak dopadne i u nás."

Hledám práci. Nabídněte!

Nejsem profesionálka, říká ke své pornografické minulosti Ester Ládová, soutěžící ze zrušené televizní soutěže Milionový pár.



* Proč jste se přihlásila do soutěže?

Neměla jsem práci, byla jsem bez peněz a zrovna jsem opustila přítele.



* Jak se choval štáb televize Nova, když prasklo, že jste fotila a filmovala porno?

Přestávali se mnou komunikovat a začali se mi vyhýbat.



* V soutěži jste si našla přítele. Vadila mu vaše minulost?

Když jsme se seznámili, o ničem nevěděl. Nechlubila jsem se tím. Sympatie jsme k sobě získali ještě předtím, než celá ta aféra propukla. A pak se mnou zůstal, protože si poslechl moji verzi. Věří mi, že nejsem profesionálka.



* Jak jste se tedy dostala k pornografii?

Snažila jsem se řešit svou finanční situaci. Byla jsem po maturitě na ekonomické škole a nemohla jsem sehnat práci. A tak jsme se s přítelem začali zahrabávat do dluhů. Rodiče nám pomoci nemohli. A pak jsem řekla dost.



* Připadalo vám normální svléknout se před objektivem?

Stálo to nervy a slzy mě i tehdejšího přítele. Vždycky jsem se hrozně styděla. Ale byly potřeba peníze.



* Vydělala jste, co jste si představovala?

Právě že ne. Takže jsem fotila znova. Natočila jsem dva filmy, ale pak jsem v tom už nechtěla pokračovat. Chtěla jsem splatit dluhy. A najít si normální práci.



* Rýsuje se vám něco?

Nechce se mi prosit o práci. Takže kde to jde, zveřejňuju svůj e-mail. Snad mi někdo nabídne něco zajímavého.



* Přednedávnem jste nafotila novou sérii fotek. Jakých?

No hanbatých ne. Jsou to normální fotky, aby lidé viděli, jaká jsem doopravdy.

NAHOTA ODSTARTOALA NEJEDNU KARIÉRU Nahota je paradoxní. Nahé tělo je v naší civilizaci na jedné straně považováno za zakázané ovoce, na druhé fascinuje. Hlavně pokud patří známé osobě.

Mistryně světa v sebepropagaci nahotou je Madonna. Celou svou kariéru podpořila právě obnaženým tělem. Už v roce 1985, kdy se Madonniny první písničky dostaly do hitparády, pózovala pro Playboy. Následovala kniha erotických fantazií Sex a filmy S Madonnou v posteli a Tělo jako důkaz. Její kritici tvrdí, že nahrazuje slabé hlasivky nasazením těla. "Žije vůbec nějaká osoba, která ještě neviděla Madonnu nahou?" divil se jeden účastník internetové diskuse.

Ale Madonna není jediná. Dívá se snad někdo na Pamelu Andersonovou kvůli jejím hereckým kvalitám? A dlouho spíš nudná kariéra Sharon Stoneové se nastartovala proslulou bezkalhotkovou scénou ve filmu Základní instinkt.

Obnažení těla může podpořit začínající kariéru stejně tak jako zajistit pohodlný život po jejím konci. Až téměř na závěr své profesní dráhy se nechala odvážně nafotit australská topmodelka Elle MacPhersonová a získala tím čtvrt milionu dolarů k důchodu.

Asi každou hvězdu showbyznysu potká okamžik, kdy se rozhoduje, jestli se svléknout, nebo ne. Problém je určit tu správnou chvíli. Někdy může nahota víc uškodit než pomoci. Snímky nahé Normy Jean Bakerové dlouho nikoho moc nevzrušovaly. V puritánských padesátých letech se staly skandální, teprve když se z téhle neznámé herečky vyklubala slavná Marilyn Monroe.

Hříchy mládí mají dlouhé stíny. To letos zažila na vlastní kůži i hollywoodská hvězda Cameron Diazová. V internetu se totiž objevilo dvanáct let staré video. S odhaleným poprsím a s bičíkem v ruce se na něm Diazová oddává sadomasochistickým hrátkám.

(Alexandra Klausmannová)