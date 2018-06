Vydržte se mnou, řekl oslavovaný Klaus

Mezi desítkami váz, květin, grafik a nerozbalených balíčků vyčnívala dvě kola. Jedno pro Václava, druhé pro Lívii.

Většina gratulantů se bavila v hloučcích. Vznikaly skupinky podle profesí: umělci, politici, podnikatelé. "Netleskáte hudbě, a to mě fakt, fakt, mrzí." posteskl si Václav Klaus.

"Chtěl bych vám všem hrozně moc poděkovat za všechny dary a říct, že do důchodu se ještě nechystám, jak by si to přáli někteří z těch, co tu dnes nejsou. Nehodlám ani objímat stromy na Vysočině, ani neodjedu do Portugalska, takže vydržte, prosím, se mnou," uzavřel Klaus svoji řeč.

Mezi gratulanty byli generální ředitel televize Nova Vladimír Železný, místopředseda ODS Miroslav Macek, herci Jiří Kodet a Petr Štěpánek, poslanec ČSSD Miloslav Kučera nebo bývalý vydavatel Večerníku Praha Fidelis Schleé.