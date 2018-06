Vydrží VyVolení ve zdraví nekouřit až do čtvrtka?

Kdo přestával kouřit, ví o čem je řeč. Ve vile byl zaveden přísný režim co se kouření týče a každý se mu musí chtě nechtě podřídit. V tomto nelehkém úkolu navíc VyVoleným štáb vůbec nepomáhá - právě naopak.

Ve vile se objevil reálný karton cigaret, ovšem jen jako rekvizita pro osvětovou přednášku na téma negativních vlivů kouření na lidské zdraví. Úkolu se ujal Pavel a vzal to svědomitě. Poté, co si všichni vyslechli jeho moudra, si bral jednotlivce do koupelny a před zrcadlem se jim snažil sugerovat pocit, že jsou nekuřáci. Vypadalo to docela komicky a ostatní to tak většinou i brali. Pavel z toho měl dobrý pocit, takže všichni byli spokojeni. Jen ta chuť ne a ne přejít...

Kromě strašení a koupelnových dýchánků načal Pavel anketu, kterou zkoumal, jak kdo překonává abstinenční příznaky. Ovšem rychle toho nechal, když si vyslechl jednoznačnou Tonyho odpověď - chlastat! To Pavlovi zřejmě připomnělo jeho slabost... Martin zcela neobvykle neměl co říci a raději odhopkal ke skříni, kde si vzal nikotinovou nálepku. Po celý den jinak zůstával poměrně zamlklý.

V podvečer dolehla krize na Marii. A to po škodolibém posmívání Plutovi, kterému dala na zkoušku nikotinovou žvýkačku a bavila se tím, že sledovala dredařovy problémy udržet obsah žaludku v místech, kam patří. Když chuť na cigaretu přišla i na ní, její věty a obličeje nebyly moc k poslechu a pohledu.

Když Martinovi přestala fungovat i nálepka, vrhl se na ledničku. Její obsah neztrestal jen díky péči ostatních - po dvou čokoládových Lipáncích ho okřikl Tony a byl klid. Ovšem jen do doby, než ho přepadla chuť na šunku... a na jogurt. To už Tony nevydržel a rozhodl se pro akci - popadl Martina za krkem jak zlobivého psíka a vypoklonkoval ho od společných zásob.

Nedostatek nikotinu se zřejmě podepsal i na ostré hádce Tonyho se Sanny vzápětí po Volbě. Prudká výměna názorů se točila ohledně adeptky Světlany, o které Tony prohlásil, že na první pohled vypadá jako nejslabší soupeř ze všech tří uchazečů o pobyt ve vile. Chvíli trvalo, než se oba znesváření kohouti dohodli, že se neshodnou a slíbili si vzájemné palce až na věky věků. Amen.