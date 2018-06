Vydrží Grantova láska rok odloučení?

Proslulý starý mládenec a jeden z hlavních hrdinů filmu Láska nebeská přiznal, že se Kasiou velice sblížil během Adventu, a že dobře ví, že jejich vztah čeká kvůli její práci dlouhá pauza. Jeho třicetiletá láska totiž chce rok pomáhat v Iráku s obnovou válkou zničených počítačových a telefonních systémů.

"Jsou si stále bližší a strávili společně i Vánoce. Hugh ví, že Kasia miluje svoji práci a nejde udělat nic, co by ji přesvědčilo, aby zůstala doma. Pochopil to a vzdal veškerá snažení. Už ji nepřemlouvá, aby nejezdila," uvedl zdroj blízký páru.

"Hugh mě miluje a ví, že já miluji kromě něj i práci, a tak je určitě šťastný, že chci pomáhat v Iráku. Slíbil, že mi bude pravidelně psát," řekla Kasia.

Jestli to ale Grant myslí vážně, si nejsou jisti ani jeho nejbližší přátelé. "Je potřeba rozlišovat mezi láskou a strachem. Hugh je možná rád, že Kasia pojede dělat co ji baví, ale na druhou stranu má určitě strach, že se jí tam něco stane," upřesnil hercův kolega.

Třiačtyřicetiletý Hugh přiznal na veřejnosti svůj více než tříletý vztah s Kasiou v listopadu loňského roku při slavnostní premiéře svého posledního filmu Láska nebeská.