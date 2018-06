Vydru nakopl kůň, po jevišti se plazí jako šnek

"Spát mohu jen na břiše, ani si nemůžu pořádně sednout. Je to hrůza," postěžoval si feldkurát Katz alias Václav Vydra při zkoušce veselohry se zpěvy Švejk.



Václav Vydra hraje ve veselohře Švejk feldkuráta Katze.

"Kopl mě kůň do zad i do zadku. Nebyl to ale můj kůň, ten by to nikdy neudělal. Byl to kůň známých. Nechtěli, aby se válel po zemi, tak jsem ho chtěl zvednout a takhle to dopadlo," postěžoval si oblíbený herec.

"Vůbec jsem s tím nepočítal, já totiž koně, když se chtějí na zemi podrbat na hřbetu, vždycky nechám, je to pro ně určitá očista. Majitelé se ale báli, že se moc umaže. Nedivím se, že se mu to nelíbilo. Je to, jako kdybychom se ponořili do vany a hned nás z ní někdo vyhazoval. Taky bychom protestovali," omlouval čtyřnohého agresora.

Jako profesionál ale na sobě nedal nic znát. Když zkouška skončila, s chutí vyfasoval od produkčního Oldy Lichtenberga mast nazvanou opodeldok.



Manželé Jana Boušková a Václav Vydra

"Vyzkouším všechno, co se dá, uvidíme, co to udělá," řekl Vydra a liboval si, že mu doma jeho žena, herečka Jana Boušková, udělá masáž.

I když je zranění velmi nepříjemné, Václav Vydra na koně rozhodně nezanevřel. A nejvíc ho mrzí, že se nevyhoupne do sedla.

"Pár dní musím počkat, nedá se nic dělat. Beru homeopatika, používám různá mazání, ale každý rychlejší pohyb je dost bolestivý. Do premiéry Švejka ale budu určitě fit," řekl závěrem.