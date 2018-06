Vydražila panenství a má na školné. Bolelo to, přiznává studentka

"Doufala jsem, že potkám milého muže jako z Pretty Woman. V přijímacím pokoji za mnou přišel muž, smál se, dal mi krabici čokolády a řekl: ‚Vítej v Benátkách.‘ Vypadal mnohem mladší než na pětačtyřicet, byl malý, ale hezky oblečený, měl tmavé vlasy, zelené oči a milý úsměv," řekla Perceová britskému magazínu Closer.

ALINA PERCEOVÁ v medailonku

I když za svůj první sex požadovala v přepočtu téměř milion a půl korun, ve finále se musela smířit s pětinou, tedy s částkou 300 tisíc korun, uvedla agentura Famous.

Inzerát si přitom osmnáctiletá Rumunka podala v Německu, kde také musela podstoupit gynekologické vyšetření. Bez potvrzení, že je skutečně pannou, by jinak nemohla dražba pokračovat.

Alina Perceová na stránce, kde probíhala dražba jejího panenství.

Dvojice se nakonec radovánkám oddávala v pětihvězdičkovém hotelu. "Líbali jsme se, pak se vzájemně vysvlékli. Nikdy předtím jsem to nedělala. Přitahoval mě, takže jsem si to užila, i když to bylo docela bolestivé. Měli jsme sex jen jednou, pak jsme usnuli. Příští ráno jsme si dali spolu snídani jako každý jiný pár a já si dala pilulku proti těhotenství. Řekl mi, že by mě zase rád viděl. A já souhlasila," dodala podle agentury Famous.

Pro Alinu Perceovou byly inspirací její vrstevnice z Británie a Spojených států. Jistá dvaadvacetiletá Američanka Natalie Dylanová například získala za svůj první sex neuvěřitelných 3,7 milionu dolarů, což je v přepočtu téměř 80 milionů korun, jiná osmnáctiletá Britka zase deset tisíc liber, tedy v přepočtu něco víc než 400 tisíc korun.