Vydělávám víc než manžel, přiznala Petra Paroubková

"Manžel by si musel vzít zištně mě, vydělávám a vydělávala jsem víc než on, nastěhoval se ke mně, takže je v podstatně mým neplaceným nájemníkem. V našem případě by to muselo být zištné spíš od něj než ode mě," uvedla Paroubková v pořadu Zuzany Bubílkové Politická střelnice, který TV Barrandov odvysílá v pátek.

"Nepracovala jsem pouze tři měsíce. Do práce jsem se vrátila v polovině února," upřesnila pro iDNES.cz Paroubková, která na mateřskou nikdy nenastoupila, stejně tak nepobírala ani rodičovský příspěvek.

V rozhovoru se dostalo i na slavný výrok o sexy mozku, který Paroubková pronesla na adresu svého muže.

"Mám ráda nadsázku, používám různé bonmoty, protože jsem lingvista, takže si ráda hraji s jazykem. Určitě bych to řekla zas, akorát nevím, jestli takhle na veřejnosti," dodala manželka šéfa socialistů, která mluví anglicky, rusky a řecky.

Humor u Paroubkových prý souzní a platilo to i v případě onoho sexy mozku. "Jemu se to líbilo, protože má rád způsob mé mluvy a můj humor, určitě ho to nepobouřilo. Já si za tím výrokem stojím a pořád si to o něm myslím."

Petra a Jiří Paroubkovi se vzali v roce 2007, dcera Margarita se jim narodila loni.