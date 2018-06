Výrůstky na obličeji jsou moje vlastní kosti, tvrdí Lady Gaga

Nová image vedla ke spekulacím, že má Lady Gaga protetika, nebo podstoupila plastiku. To však extravagantní zpěvačka vehementně popírá. "Nikdy jsem neměla plastickou operaci," řekla pro magazín Harper´s Bazaar.

Tyto kosti prý vždycky měla a má je každý člověk, protože je to údajně "světlo vystupující z nás". Zpěvačka jen čekala, až nastane správný čas, aby je světu ukázala. "Vycházejí, když mám inspiraci," prozradila. Většinu času však asi bude bez nápadů, protože na nových fotkách výrůstky už zase neměla.

Grammy za rok 2010 - Lady Gaga představila píseň Born This Way (Los Angeles, 13. února 2011) Lady Gaga s obličejem bez výčnělků, koncert na Floridě 12. dubna 2011

Na druhou stranu, patrně to s vlastní inspirací nebude až tak velký problém. Zpěvačka tvrdí, že poslední hit Born This Way nenapsala ona, ale pomohl jí s tím zesnulý módní návrhář Alexandr McQueen, který ji údajně řídil ze záhrobí. "Hned po jeho smrti jsem napsala Born This Way. Myslím, že tam v nebi tahá za módní nitky a celé to plánuje," řekla.

McQueen, který se loni v listopadu oběsil, a Lady Gaga byli blízcí přátelé. Královna extravagantních kostýmů a doplňků se už víckrát objevila v jeho modelech.