Vychrtlá modelka se skácela k zemi během přehlídky

To se stalo osudným i modelce, která předváděla spodní prádlo portugalské návrhářky Fatimy Lopesové, jež se představila právě na portugalském týdnu módy a předvedla svoji novou kolekci pro jaro 2010. Součástí modelů byly i střevíčky na neuvěřitelně vysokých podpatcích.

A právě ty způsobily pád jedné z modelek, která se po molu procházela v zářivě růžovém spodním prádle. Přestože je chůze na vysokých podpatcích pro tuto profesi zcela běžnou záležitostí, stačilo malé škobrtnutí, při kterém se blonďaté krásce zvrtl kotník a už se kácela k zemi.

Své zkušenosti s pády na molu mají i české modelky. Podobným faux pas si prošla například bývalá Miss ČR Kateřina Konvalinka Průšová, která se na přehlídce návrhářky Jany Berg zamotala do dlouhých šatů a upadla. Podle slov modelky se jí podobný trapas stal poprvé za deset let jejího působení v modelingu.

Stejná nepříjemnost a to dokonce ve světovém měřítku, postihla i českou topmodelku Simonu Krainovou. Kráska byla hvězdou módní show Vivienne Westwoodové, která se konala na jaře tohoto roku v Bratislavě. Měla navíc tu čest předvádět honosné svatební šaty, které si zahrály na těle Sarah Jessicy Parkerové ve filmu Sex ve městě.

Právě tento složitý model se ale Krainové zamotal pod nohy a modelka na molu viditelně zavrávorala. Situaci však s přehledem zvládla, škobrtnutí vyrovnala a pádu se vyhnula. Její malé extempore nakonec ocenila i sama Westwoodová.

"Moc se jí to líbilo a myslela si, že jsem si tuto choreografii připravila sama. Nebudeme jí říkat, že to tak nebylo, že?" smála se Krainová. "To, že jsem se tam potom zamotala jako točená zmrzlina a skoro spadla rovnou na pódiu, se nakonec Vivienne líbilo, tak co."