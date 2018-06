Východočeši zvolili záhadnou Miss

Vítězka s mírami 94-66-90 a výškou 175 centimetrů vynikala mezi ostatními, převážně blondýnami, nakrátko ostříhanými černými vlasy i suverenitou. "Oba rodiče mají české občanství, ale já se měla narodit jinde," přiznala pouze a víc o svém původu nechtěla mluvit.

Šerpu první vicemiss převzala osmnáctiletá studentka Tereza Kučerová z Měšic u Prahy, druhou vicemiss je o rok mladší studentka Andrea Vedralová z Kolína.

Miss zvolí diváci

Prezident soutěže zároveň v Pardubicích oznámil změnu pravidel. Sedmnáctou Miss ČR poprvé nezvolí porota. "Vítězky ve finále zvolí svými telefonáty a esemeskami diváci," řekl Miloslav Zapletal. "Pravidla budou stejná, jako na loňské soutěži Miss World v Číně, uvedl. Porota udělí jen vedlejší ceny.

"V Číně rozhodly hlasy lidí, ale jakou úlohu v sále měla porota, to vlastně nikdo nevěděl," vysvětlila iDNES úřadující česká Miss Jana Doležalová, která se na Miss World probojovala mezi 15 nejkrásnějších. I když bezprostředně po jejím návratu vyhodnotil sám Miloš Zapletal systém volby na Miss World jako "příliš komplikovaný", sám se k němu nakonec nyní hlásí.

Třetí skončilo starší dvojče

Daniela Frantzová je po Lucii Králové z Teplic druhou jistou finalistkou. Soutěžit bude s číslem jedna (Králová s trojkou). Daniela si už osm let přivydělává modelingem. Pracuje jako referentka v pardubické společnosti ERA, která je známá výrobou radiolokátorů Věra. "Radary nevyrábím, zabývám se administrativou," řekla.

Poprvé se do semifinále probojovala také jednovaječná dvojčata. Víc štěstí než její hnědovlasá sestra Michaela měla nakonec o dvě minuty starší, o pár centimetrů vyšší a na blond odbarvená Andrea. Skončila na třetím místě a postupuje do neveřejné baráže, odkud má ještě šanci se dostat do finále. Stejnou naději má i Miss publika, devatenáctiletá studentka Jana Havlíčková z Pardubic.

Miss World bude v USA

Do letošní soutěže Miss ČR se přihlásilo 2435 dívek. Porota jich pro semifinálová kola vybrala 72. Další čtyři semifinálová kola se uskuteční v únoru. Závěrečné finále proběhne 9. dubna v karlovarském Grandhotelu Pupp. Vítězka bude reprezentovat republiku na Miss World v USA a každá vicemiss pojede buď na Miss International do Japonska, nebo do Paříže na Miss Europe.

Finále konkurenční soutěže Česká Miss se koná 26. února a ředitelka Michaela Maláčová mimo jiné dívkám nabízí účast v soutěži Miss Universe.

Zapletal podal v listopadu na Maláčovou a její agenturu žalobu, ve které ji podezírá ze zneužívaní informací a požaduje zákaz používání názvu Česká Miss. "Soud zatím žádné jednání nenařídil," uvedl Zapletal. Maláčová považuje jeho krok za velmi nešťastný pokus o zastrašení a poškození jejího jména i jména nového projektu.