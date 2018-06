Jak se žije s Horáčkem nebo Synkem, odhalí magazín Partneři slavných

Slečna Martina nějakou dobu nevěděla, co dělá muž, se kterým se schází. Když jí řekl, že jezdí na kole, odpověděla mu: "No a co? Na kole jezdí každej." Uběhlo pár let a letos mu fandila v cíli zlatého olympijského závodu. Tím mužem je totiž cyklista Jaroslav Kulhavý.

"Občas se jedeme projet i spolu," říká dnes. "Já jsem úplně mrtvá, on při tom telefonuje a píše esemesky. Dojedeme a vypadá to, jako by nikde nebyl."

Co v magazínu dál je? Manželka válečného letce Františka Fajtla dojemně vypráví o tom, jak se svým mužem byla 59 let a jak prožívala, když ho zavřeli komunisté.

Černý humor, komiks, parodie, židovská anekdota... To jsou zase slova Idy Saudkové, když přijde řeč na prezidentskou kandidaturu jejího přítele, umělce Vladimíra Franze.

Pavla Synková otevřeně popisuje těžké chvíle vztahu s veslařem Ondřejem. Po olympiádě v Pekingu se dokonce na několik měsíců rozešli. Ale pak dodá, jak ji romanticky požádal o ruku. Na loďce. "Musela jsem říct ANO, sama bych se na břeh nedovezla."

Některé osudy jsou veselé, jiné velmi smutné. Miladě Kerndlové ostatní děvčata záviděla, když si brala vyhlášeného fešáka, zpěváka ze zámořských lodí Laďu Kerndla. Ale idyla netrvala dlouho: nejprve onemocněl rakovinou on, pak ona. "Když jsem mu to řekla, bylo to poprvé, co jsem ho viděla brečet," říká.

Manželky herce Petra Čtvrtníčka, textaře Michala Horáčka, lékaře Pavla Koláře, který pečuje o přední české sportovce. Ty všechny mluví úplně poprvé. Stejně tak manželka novináře Jaroslava Kmenty, který odhaluje kauzy české politiky. Stejně unikátní je i dvojrozhovor s manželkami hokejových bratří Holíků.

Marie Holíková s Marií Holíkovou, manželky hokejových legend bratří Holíků

Mluví samozřejmě i muži. V neobvyklé výpovědi třeba Václav Květ, který žil skoro čtyřicet let s dívčím idolem, hercem Eduardem Cupákem. Vyhlédl si ho ve filmu. Ale život to taky nebyl lehký. Zajímavá jsou i vyprávění manželů moderátorky Ester Kočičkové či herečky Lenky Termerové. To vše jen za 59 korun.