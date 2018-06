Vychází kalendář sexy špeků

FOTOGRAFIE ZDE

"Z každého snímku plného humoru dýchá poctivá porce pravé ženské svěžesti a krásy," píše se na titulní stránce kalendáře.

"Děvčata tu jednoduše ukázala ženy tak, jak je vidí řada z nás - rajcovní, vášnivé, žhavé, nestydaté, vzrušující a především naprosto neodolatelné!" dodává autorka fotografií s uměleckým jménem Satu.

Pravdou je, že v kalendáři milovníci kyprých tvarů najdou opravdu všechno. Co měsíc, to pořádná bomba!

Leden - Zima je ideálním obdobím, kdy je dostatek času na návrat k muzice. Hrábnout do strun ladné kytary není pro Donu Drsoňu žádný problém. Co na tom, že na punčochách uteklo nějaké to oko.

Únor - No řekněte! Není sladká? Kdo by odolal tomuto sladkému dortíku ve svátek Valentýna? Volánek sem, volánek tam a srdíčko Sweet Sue je jenom pro Vás.

Březen - Čokoláda je od pradávna považována za afrodiziakum. A u čokoládové čarodějky Tanjy to nemůže být jinak. Zahalena tajemstvím a s uhrančivým pohledem - odolá málokdo.

Duben - Zdalipak už zrají jahody? Červená Karkulka se každopádně vypravila na obhlídku do lesa. Třeba potká i dvanáct Měsíčků, i když to už jsme zase někde jinde.

Květen - Copak se to stalo s Esmeraldou? Že by se jí po tolika letech znelíbila zelená a v měsíci lásky zkusila změnu? Rudý květ do vlasů je z její zahrady.

Červen - Pánové, pozor! Makepiecová rozdává pokuty jedna, dvě. Ale za pěkný koláček jistě přimhouří očko a pokutový blok zmizí ve výstřihu.

Červenec - Jahodová Marry Vás zve do svého stánku s ovocnými džusy. Přijďte ochutnat doušek po dni stráveném na rozpálené pláži.

Srpen - Čeho pak se bojí malá modrá Sheryl? Pavoučka, nebo že se bude muset dělit o polévku?

Září - Barbie jde do školy. Na letním táboře toho jistě hodně zažila a svým spolužačkám bude dlouho vyprávět.

Říjen - Paní Adamsová se chystá na Halloween. Zbývá nakoupit sladkosti pro děti a vyřezat dýně. Ladný faldík ale více než děti ocení řezník Krkovička.

Listopad - Já jsem Annie, ale nikdo mi neřekne jinak než "Anakonda". S ničím a nikým se nemažu a býka zkrotím jedním hmatem. Přijďte mrknout na rodeo.