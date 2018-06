Vycepovaný profesionál David Radok

DAVID RADOK • Odkud jsem

Narodil jsem se roku 1954 v Praze, od roku 1968 jsem žil v zahraničí. Ale stále se považuji za Čecha. • Čím vším jsem byl

Vystřídal jsem spoustu profesí a povolání. Byl jsem studentem, kulisákem, kustodem, asistentem režie a nakonec režisérem. Tím jsem dosud. Zabývám se i výtvarným uměním - ve volných chvílích vyrábím různé objekty ze dřeva, kovu a dalších materiálů. • Co se mi v životě asi nejvíc povedlo

Že jsem se uchytil u divadla, mohl pracovat svobodně a vybrat si, čím se budu živit. Kdyby nebylo opery, nevím, co bych dělal. Školy nemám, počítače jsou pro mne nepochopitelné... • Můj nejbližší velký úkol

S Josefem Kroutvorem připravujeme společnou výstavu, jejíž vernisáž se uskuteční 28. dubna v Galerii Navrátil. Bude to poprvé, co představím veřejnosti svou výtvarnou práci.