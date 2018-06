Vybrali jste nejzamilovanější čtenáře iDNES.cz. Podívejte se

výsledky Jak celá anketa dopadla, zjistíte zde

"Absolutně jsme nevěděli, že fotku pošle do ankety, ale o víkendu jsme to samozřejmě sledovali, jsme nadšeni, ale syna zabiju," říká se smíchem Dagmar Svobodová, která letos oslaví 29 let po boku svého muže a která se ho nebojí políbit ani při rekonstrukci bytu. Důkazem je právě snímek, který jim vynesl prvenství.

A jaký je recept na dlouhé a spokojené manželství? "Velká tolerance, to je základ všeho. To víte, že jsem měla někdy myšlenky, že ho vyměním za jiného. Mám je každý den, on taky, ale samozřejmě jsem moc ráda, že jsem s ním, máme dva krásné syny a jsme spokojení, tak co víc si přát," dodává paní Dagmar.



Syn paní Svobodové přihlásil do ankety nejen sebe, ale také rodiče.

Jelikož už pětadvacet let pracuje ve školství, k svátku všech zamilovaných si vypěstovala vřelý vztah, a to především kvůli mladé generaci, která mu propadla. Sv. Valentýna proto každoročně dodržují, i když letos to úplně nevyšlo.

"Manžel mi nosí kytičky, já mu taky něco kupuju, ale letos nebyl čas právě kvůli rekonstrukci našeho bytu, tak jsme to alespoň oslavili s vámi na internetu," uzavírá paní Svobodová.