Vyberte nejhezčí studentku, která by se měla stát miss majálesu

V Praze se bude majáles konat v pátek 4. května. Začne průvodem, který přesně v poledne zamíří ke Stromovce (podrobný program letošního majálesu najdete zde).

Nejhezčí dívku volte ZDE Hlasujte v soutěži Miss majáles

Součástí programu bude i volba miss majáles. O titul se utká pět studentek z pražských vysokých škol. Tu nejkrásnější mohou volit i čtenáři iDNES.cz v tajném hlasování do pátku 4. května.

Vysokou školu chemicko-technologickou reprezentuje dvacetiletá studentka Eva Panková, která studuje v prvním ročníku forenzní analytiku. "Libuje si v černém humoru či sarkasmu a půllitr piva jí opravdu nedělá problém," napsala sama o sobě.

Další studentkou je Daniela Ludvíková. Studuje vysokou školu ekonomickou, podnikohospodářskou fakultu. Dvaadvacetiletá dívka říká, že se ráda vzdělává, zároveň se ale prý umí "odvázat" na večírku.

Pedagogická fakulta posílá do soutěže letošní Miss Univerzity Karlovy studentku Lenku Volfovou. "Nevyčítej životu, co ti nedal. Uč se oceňovat a využít to, co ti dal," napsala do svého profilu. Touží stát se učitelkou.

Kateřina Srbená z České zemědělské univerzity slibuje, že když vyhraje, pomůže k zavedení uniforem na školách. "Nebo místo toho bych hájila myšlenku světového míru," uvádí a ukazuje, že jí humor a ironie jí nejsou cizí.

Jasně a srozumitelně hlasujícím vysvětlila, čím se od ostatních kandidátek liší, studentka ČVUT Lucie Čechová: "Umí integrovat a derivovat!". Zároveň na sebe prozradila, že má jazyk ostrý jako břitva, ale umí říkat i něžná slůvka.