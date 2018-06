Výběr oblečení začíná u visaček materiálů

Obléknout se v zimě ráno podle toho, jaké bude přes den počasí, bývá v posledních letech stále obtížnější. Výkyvy rtuti na venkovním teploměru připomínají spíše pohyb cen na mezinárodních burzách po brazilské krizi než uhlazený graf plánovaného růstu socialistického hospodářství.

Výsledek na sebe nenechá čekat. Chřipka, nachlazení - to vše má často na svědomí špatně zvolené oblečení.

O rýmě samozřejmě nerozhoduje zvolená barva nebo střih, ale materiál. Proto je tak důležité studovat nejen značku výrobce, ale také visačky s údaji u použitých materiálech. Pro naše zeměpisné šířky je například ideální Sympatex Air, materiál označovaný jako klimatická membrána. A důvod? Je ultralehký, vodotěsný směrem dovnitř, ale přitom odvádí vlhkost ven. Používá se proto jako mezivrstva nebo - protože je průsvitný - pod látku. Díky němu nepotřebujete u kabátu silné vatované podšívky. Místo pocitu, že v neforemném silném kabátě vypadáte jako oživlý sněhulák, se můžete v tenkém plášti snadno a příjemně pohybovat, přitom vám bude teplo a nebudete se potit. Oblečení z takového materiálu se také lehce a snadno udržuje. Sympatex Air se používá hlavně na sportovní ošacení, ale také na oblečení do zaměstnání, na oděvy pro volný čas nebo pro děti.

Pokud chodíte do práce a v úzkých uličkách vás projíždějící auta často "pozdraví" sprškou špinavé vody z kaluží, můžete zapřemýšlet o plášti, na jehož složení se podílí i teflon. Materiál pokrytý touto neviditelnou ochranou prakticky nelze zašpinit. Výhodou teflonu je to, že jej lze aplikovat takřka na všechny typy vláken (například i na hedvábné kravaty) - navíc prodlužuje životnost oděvů.

"Tento typ úpravy je velmi zajímavý například pro kabáty a svrchníky s klasickými střihy," doporučuje Marie Motlíková z firmy Steilmann, "ty vám pak v šatníku vydrží po několik sezon jako nové." Když vás takříkajíc bezohledný řidič "ohodí", stačí si v práci kabát otřít vlhkým ručníkem - a jste zase jako ze škatulky. Pozor, teflonu neprospívá sušička a žehlení na vysoké teploty!

Příjemnou kombinací bývá také vlákno Tencel a vlna. Výsledkem je materiál maximálně odolný vůči vlhku. I on umí "dýchat", navíc je měkký na omak, oblečení z něj elegantně splývá a vyznačuje se ušlechtilou optikou - prostě vypadá dobře a také luxusně. Tencel je přírodní vlákno na bázi celulózy. Má dlouhou životnost, snadno se udržuje a extrémně dlouho drží formu - proto je ideální například na kalhoty, halenky nebo sukně. Pere se pouze na 30 stupňů Celsia. Oblečení pak stačí jen lehce přežehlit na nízkou teplotu.

Kdo si chce proto ušetřit zbytečné nachlazení, měl by hledat nejen módní střihy a barvy, ale také visačky příslušných vláken. Koneckonců na nákup je nyní velmi vhodná doba. I zimní oblečení z nových vláken se prodává v rámci zajímavých zimních slev.

Světlé oblečení je do města velmi choulostivé, speciální úprava materiálu jej však dokáže ochránit. Krátké kabátky, které neprofoukne ani silný vítr, jsou ideální ke sportovnímu oblečení nebo díky svému praktickému střihu i pro ženy-řidičky. Značka oblečení je dnes důležitá, stejnou pozornost se ovšem vyplatí věnovat značkám výrobců použitých materiálů.